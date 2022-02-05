شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يوافق على دفع غرامة جديدة 2 مليون دولار في المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا أمس الجمعة إنها فرضت غرامة على ميتا مالك فيس بوك قدرها 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار) بسبب إصدارات جديدة تتعلق بشراء شركة Giphy ، وهي عقوبة قالت الشركة الأمريكية إنها ستقبلها.

واتخذت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) موقفًا صارمًا مع مجموعات التكنولوجيا الكبرى في السنوات الأخيرة ، حيث حققت في هيمنتها على الأسواق مثل الإعلان الرقمي وسعت إلى منع صفقة Facebook-Giphy، وأمرت هيئة السوق المالية Meta ببيع منصة الصور المتحركة Giphy ، التي حصلت عليها مقابل 400 مليون دولار في مايو 2020 ، بعد أن قررت أن العلاجات التي قدمتها الشركة الأمريكية لم تجب على مخاوفها بشأن تأثير الإعلان الرقمي.

وقالت يوم الجمعة إن Meta فشلت في الامتثال لجوانب معينة من متطلباتها فيما يتعلق بالتعامل مع Giphy ، مع فشل الشركة الأمريكية في إخطار المنظم البريطاني بأن الموظفين الرئيسيين تركوا Meta، ووصفت هيئة أسواق المال هذا الأمر بأنه "طبيعة خطيرة وواضحة بشكل خاص لفشل ميتا في الامتثال" للقواعد التي وضعتها للتأكد من أن الشركتين لا تزالان تتنافسان مع بعضهما البعض ، وأنهما لا تندمجان ، بينما تحقق المنظم في الصفقة.

ويمثل إعلان يوم الجمعة تدهورًا جديدًا في العلاقات بين عملاق التكنولوجيا الأمريكي والمنظم في المملكة المتحدة، حيث غرمت هيئة سوق المال فيسبوك 50.5 مليون جنيه إسترليني على انتهاكات أخرى في أكتوبر من العام الماضي ، وأمرت شركة Meta ببيع Giphy، وتستأنف ميتا حكم البيع، وقالت يوم الجمعة إنها لا توافق على الغرامة الأخيرة لهيئة أسواق المال لكنها ستدفعها.

وأضافت أنها لا تستطيع منع الموظفين من مغادرة الشركة، وقال متحدث باسم الشركة: "نعتزم دفع الغرامة ، لكن من الصعب أن تتخذ هيئة أسواق المال قرارات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حقوق موظفينا الأمريكيين المحمية بموجب القانون الأمريكي".