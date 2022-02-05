Bounce Case.. غلاف بزوايا مرنة لحماية الهواتف الذكية من التلف عند السقوط

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة CASETiFY الأمريكية، المختصة بصناعة أغلفة وحافظات الأجهزة الإلكترونية، عن غلاف جديد مبتكرا للهواتف الذكية، أطلقت عليه اسم Bounce Case، من شأنه توفير حماية وأمان من التلف، من 4 زوايا، حتى عند سقوطها من مسافة 13 قدما.

وبحسب موقع The Mac Observer للأخبار التكنولوجية، فقد صممت الشركة الأمريكية الحافظة الجديدة من مادة أنتجتها لامتصاص الصدمات، تسمى qìtech 2.0، حيث تربط اللوح الخلفي للهواتف الذكية بتصميم على شكل X للمساعدة في التقاط تأثير الصدمات وتشتيته من جميع الزوايا.

كما تسمح مصدات الزاوية الممتدة في الحافظة، بأقصى امتصاص للصدمات، مع أضلع ضاغطة وتجاويف هوائية تنشئ دعما هيكليا للهواتف، يتشابه مع مرونة الوسائد.

والتزمت CASETiFY في صنع حافظة الهواتف Bounce Case، بالمبادرات العالمية لتحقيق الاستدامة، هذا بالإضافة إلى أنها قامت بصنع الحافظة في معملها، باستخدام تقنية الشركة Re / CASETiFY الخاصة بإعادة تدوير النفايات.

واستخدمت الشركة في التصنيع، أغلفة هواتف قديمة، ومخلفات صناعية، وبلاستيكا حيويا مشتقا من النباتات؛ بهدف إنتاج مواد حافظة للهاتف، متينة مثل المواد البلاستيكية الأخرى، ولكنها أفضل في حماية البيئة من التلوث.

وأوضحت شركة CASETiFY أن عملية التدوير، تبدأ في فحص وتنظيف جميع حافظات الهواتف لإعادة تدويرها، ثم يتم طحن جميع هذه المواد إلى جزيئات مختلفة الحجم، وبعد ذلك، تمزج الشركة الكريات المعاد تدويرها مع المخلفات الصناعية المعالجة، والمواد البلاستيكية الحيوية معا.

وأوضحت الشركة أنها صنعت الحافظة من 65٪ من النبات والمواد المعاد تدويرها، حيث صممت حلقة غلاف الكاميرا والحواف مرتفعة؛ لحماية العدسة والشاشة من الخدوش والكسر.

وأضافت الشركة ضمن مكونات تصنيع الحافظة طلاء مضادا للميكروبات يقضي على 99٪ من البكتيريا.

ويتوافق استخدام الحافظة الجديدة مع شاحن ”ماج سيف“ MagSafe، والشحن اللاسلكي، وهي متاحة للاستخدام في هواتف آيفون 13 برو، و آيفون 13 برو ماكس، بسعر 85 دولارا أمريكيا.

وكشفت شركة CASETiFY عن إمكانية إضفاء المزيد من الألوان في تصميم حافظة Bounce Case، خلال الأشهر المقبلة.

وتسعى الشركة الأمريكية بحلول عام 2026، إلى التخلص من البلاستيك الصناعي الملوث للبيئة، واستبداله بمواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪ لكل منتج تصنعه.