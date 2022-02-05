شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. طرح نسخة خاصة من أيفون 13 لأولمبيات بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر العلامة التجارية الروسية الفاخرة Caviar بصنع طرازات أيفون فريدة للاحتفال بالمناسبات الخاصة، وهذه المرة ، أنشأت الشركة إصدارات محدودة من طرازات أيفون للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في بكين ، الصين، الموديلات التي قام Caviar بتعديلها للألعاب هي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

وبحسب التقارير فإن الهواتف الذكية متوفرة في تكوينات تخزين مختلفة تمامًا مثل الطرز العادية، حيث يبلغ سعر جهاز iPhone 13 Pro الأساسي بسعة تخزين 128 جيجابايت 26000 دولاروأعلى خط iPhone 13 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 27.620 دولارًا .

ما الذي يجعل طرز iPhone 13 مميزة

بادئ ذي بدء ، قامت Caviar بتغطية طرازات iPhone 13 هذه باللون الذهبي، ووفقًا للشركة ، فإن جميع العناصر الموجودة على ظهر الهواتف مصنوعة من مادة حمراء مركبة - رمز الألعاب الأولمبية ، وصورة جبل Xiaohaituo والمركز الوطني للتزلج ، والنمط الدقيق لآثار التزلج على الجليد - مصنوعة من مادة نقية 18 قيراط ذهب.

وتدعي كافيار أن المواد المركبة الحمراء المستخدمة في هيكل الهواتف الذكية مقاومة للصدمات وخفيفة الوزن، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد سوى 8 من هذه الأنواع معروضة للبيع مع تكوينات تخزين مختلفة.