شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة في تاريخها.. سناب شات يحقق أرباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت Snap ، الشركة الأم لـ Snapchat ، أرباحا لأول مرة ، حيث وصلت إلى 319 مليون مستخدم نشط يوميًا (DAUs) - بمعدل نمو 20 في المائة (على أساس سنوي)، وفي الربع الأخير من عام 2021 ، أعلنت Snap عن إيرادات 1.3 مليار دولار (بزيادة 42٪) وصافي دخل قدره 22.6 مليون دولار.

وقد سجلت الشركة نموًا بنسبة 64 في المائة في إيراداتها للعام بأكمله، وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل: "كان عام 2021 عامًا مثيرًا لشركة Snap وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تنمية أعمالنا وخدمة مجتمعنا العالمي"، وقال في بيان "لقد مكنتنا قوة أعمالنا الأساسية من تسريع استثماراتنا في الواقع المعزز ، وتحويل الطريقة التي يختبر بها مجتمع Snapchat العالم من خلال الكاميرا الخاصة بنا".

وقد بلغ النمو في DAUs حوالي 20 في المائة أو أكثر لمدة خمسة فصول متتالية، ويبدو أن تغييرات خصوصية iOS من Apple التي أثرت على العديد من المنصات لم يكن لها تأثير كبير على نمو Snap، وفي الربع الرابع من عام 2021 ، وصل 25 شريكًا مختلفًا من Discover إلى أكثر من 50 مليون مستخدم Snapchat فريد على مستوى العالم ، بما في ذلك مختبرات Rebel Labs التابعة لشركة Universal Music ومحتوى أسلوب حياة الناشر الاجتماعي Jungle Creations ومحتوى Team Whistle الرياضي.

وقد أطلقت الشركة طبقتين من Snap Map Layers و Memories و Explore ، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة الـ Snaps المحفوظة حسب الموقع واستكشاف الـ Snaps الجديدة في جميع أنحاء العالم وقد تم استخدامها أكثر من 100 مليون مرة منذ الإطلاق.

وقال Snap: "لقد عقدنا شراكة مع شركة التجارة الإلكترونية Flipkart وشركات مستحضرات التجميل Sugar Cosmetics و MyGlamm لجلب المزيد من تجارب التسوق بالواقع المعزز والتجارب الافتراضية لمستخدمي Snapchat في الهند".