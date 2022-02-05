شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا انخفضت أعداد مستخدمى فيسبوك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأبلغت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن أنه كان هناك 1.929 مليار مستخدم نشط يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، بينما أبلغت أنه فى الربع الثالث من عام 2021 كان هناك 1.930 مليار مستخدم نشط فى المتوسط، وهذا يعنى أنها فقدت ما يقرب من مليون مستخدم خلال تلك الفترة بحسب بعض تقارير.
وكان الرئيس التنفيذى لـ"ميتا"، مارك زوكربرج قد اكد فى مكالمة أرباح الشركة بوقت سابق، أن "أعمال وسائل التواصل الاجتماعى للشركة تواجه منافسة شديدة".
وقال: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التى يريدون بها قضاء وقتهم، وتنمو تطبيقات مثل "تيك توك" للفيديوهات بسرعة كبيرة".
وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على "ريلز"، وهى ميزة الفيديو القصير على موقع "إنستجرام"، والتى تشبه "تيك توك" إلى حد كبير.