مفاجآت آبل المرتقبة.. آيفون رخيص وآيباد برقائق مبتكرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 04:09 مساءً - تخطط شركة ”أبل“ الأمريكية لطرح هاتف ”iPhone SE 5G“ الجديد إضافة إلى جهاز ”آيباد“ محدث في أوائل الشهر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإن هذا الإعلان يمثل أول حدث رئيسي للشركة منذ إطلاقها سلسلة حواسبها المحمولة الفريدة، ”MacBook Pro“ لأول مرة في أكتوبر الماضي.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه ”من المتوقع أن يتم تقديم الأجهزة الجديدة في حدث افتراضي عبر الإنترنت، وإنه بالنظر إلى أن التوقيت المخطط لا يزال على بعد أكثر من شهر، فقد تتغير خطط الشركة في مواجهة تأخيرات الإنتاج أو تغييرات أخرى“.

وسيكون الهاتف الجديد أول تحديث لطراز ”iPhone SE“ خلال عامين، حيث يأتي بترقيات ومميزات إضافية، مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرا محسّنة ومعالج أسرع.

وتسود توقعات بأن يكون تصميم الهاتف الاقتصادي من أبل نفسه مشابهًا للإصدار الحالي الذي ظهر لأول مرة في أبريل 2020.

أما عن جهاز ”آيباد“ الجديد فسيكون تحديثًا أيضاً للطراز ”iPad Air“ وسيأتي بمعالج أسرع يدعم أيضاً 5G. وتخطط الشركة لإطلاق جهاز ”Mac“ جديد برقائق مبتكرة في مارس المقبل، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن إطلاقه في نفس الحدث.

وتعتبر عمليات إطلاق الأجهزة المنخفضة التكلفة من ”أبل“ أقل أهمية من عمليات إطلاقها التقليدية في سبتمبر أو أكتوبر، التي تكشف فيها عن طرازات ”آيفون“ الرائدة والراقية والأعلى سعراً والأكثر ربحية.

وذكرت التقارير أن العملاق الأمريكي سيطلق رسمياً نطام تشغيل ”iOS 15.4“ تزامناً مع حدث مارس، وهو إصدار قيد الاختبار التجريبي حالياً وهو الأحدث في أنظمة تشغيل ”آيفون“.

ومن المتوقع أن يتضمن هذا الإصدار العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على استخدام التعرف على الوجه لإلغاء قفل الجهاز أثناء ارتداء الكمامة، والرموز التعبيرية الجديدة.

ومن المرجح أن تعقد الشركة بعد حدث الشهر المقبل، مؤتمرها السنوي للمطورين حول العالم في يونيو للإعلان عن تحديثات البرامج لأجهزة ”آيفون“ و“آيباد“ و“ماك“ و“أبل ووتش“. ومن المتوقع بعد ذلك عقد العديد من الأحداث الرئيسية في الخريف لإطلاق هاتف ”iPhone 14“ وأجهزة ”Mac“ الجديدة.

وبحسب ”بلومبيرغ“، من المرجح أن تشتمل تشكيلة ”أبل“ للعام الجاري على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب ”iMac“ و“Mac Pro“ الجديدة، وجهاز ”MacBook Air“ المعاد تصميمه، و“MacBook Pro“ المنخفض التكلفة المحدث، وثلاث ساعات ذكية، وأربعة طرازات من سلسلة هواتف ”iPhone 14″ و“AirPods“ جديدة.

وتخطط الشركة للإعلان عن خدمات جديدة، مثل ميزة تسمح لأجهزة ”آيفون“ بقبول المدفوعات بنقرة واحدة على بطاقة الائتمان.