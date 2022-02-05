شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم شعار متصفح Chrome.. هل هناك أي تغيير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل متصفح Google Chrome على شعار جديد، حيث يبدو أن الشعار (فقط إذا نظرت عن كثب) يحتوي على ألوان أكثر إشراقًا ودائرة زرقاء أكبر في المنتصف، وأيضًا ، لا تحتوي الأيقونة الجديدة على ظلال مثل السابقة، حيث تم تغيير شعار Google Chrome بعد فجوة استمرت 8 سنوات.

إذ تم تقديم المتصفح في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، ظل التصميم والعناصر الأساسية للشعار تتغير مع التغييرات في الوقت المناسب في عامي 2011 و2014، وقد أوضح مصمم Chrome Elvin Hu بالتفصيل التغييرات في شعار المتصفح في سلسلة من التغريدات.

وكتب في تغريدة "ربما لاحظ بعضكم رمزًا جديدًا في تحديث Canary لمتصفح Chrome اليوم، نعم! نعمل على تحديث رموز علامات Chrome التجارية لأول مرة منذ 8 سنوات، ستبدأ الأيقونات الجديدة في الظهور عبر أجهزتك قريبًا "، وأضاف: "لقد قمنا بتبسيط رمز العلامة التجارية الرئيسية من خلال إزالة الظلال وتحسين النسب وإشراق الألوان لتتماشى مع تعبير العلامة التجارية الأكثر حداثة في Google".

التغيير الآخر الذي أدخلته الشركة هو التخصيصات الخاصة بنظام التشغيل لأجهزة Windows و Mac و iOS، فبالنسبة لنظامي التشغيل Windows 10 و 11 ، سيكون لرمز Chrome مظهر متدرج يندمج مع الرموز الأخرى في شريط المهام، وفي نظام macOS ، سيكون للأيقونة تصميم ثلاثي الأبعاد مشابه لتطبيقات نظام Apple.

وبينما يستخدم ألوانًا أكثر إشراقًا ولا يوجد تدرجات لونية إضافية على ChromeOS ، فإن التطبيق التجريبي على نظام التشغيل iOS سيكون له رمز يشبه المخطط كإشارة إلى تطبيقات Apple التي تركز على مطوري البرامج ، وسيكون لأيقونة التطبيق المستقر أبعاد جديدة على اللوحة.

وقال هو إن كل هذه التغييرات يتم تقديمها "لتتماشى مع تعبير العلامة التجارية الأكثر حداثة لـ Google"، نحن نصمم تجربة Chrome لتناسب كل نظام تشغيل ، مع ميزات مثل Native Window Occlusion على Windows ، ودعم اليوم الأول M1 على macOS ، والأدوات على iOS / Android ، والمواد التي تستخدمها على Android، نريد أن تنقل علامتنا التجارية نفس المستوى من الرعاية ".