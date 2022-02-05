شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PlayStation يخطط لإطلاق 10 ألعاب اونلاين في السنوات الأربع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عرض تقديمي حديث للمستثمرين ، أعلنت PlayStation أنها تخطط لإطلاق 10ألعاب اونلاين بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2026.

وفى العرض التقديمي للمستثمر، صرح المدير المالي والمدير المالي لشركة سوني، Hiroki Totoki ، أنه بعد استحواذها على Bungie ، تخطط PlayStation للاستفادة من قوتها التطويرية الجديدة في لعبة تصنع جنونًا.

وقال "لا تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستحواذ في الحصول على امتياز Destiny الناجح للغاية ، فضلاً عن تطوير IP Bungie الرئيسي الجديد حاليًا ، ولكن أيضًا دمج الخبرات والتقنيات التي طورتها Bungie في مجال خدمات الألعاب الحية في مجموعة Sony .

وتابع توتوكي: "نعتزم الاستفادة من نقاط القوة هذه عند تطوير IP للعبة في PlayStation Studios بينما نتوسع في منطقة خدمات الألعاب الحية"، "من خلال التعاون الوثيق بين Bungie و PlayStation Studios ، نهدف إلى إطلاق أكثر من 10 ألعاب خدمة مباشرة بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2026."