شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta و Snapchat: تيك توك هو مستقبل وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن المزيد من الناس ، وخاصة جيل الألفية وجيل Z ، يشاهدون مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد أشار كل من Meta (المعروف الآن باسم Facebook) و Snapchat إلى أن مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أشبه بتطبيق TikTok الصيني لصناعة الفيديوهات القصيرة.

وفي مكالمة أرباح ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap ، إيفان شبيجل ، إنه يتم قضاء وقت أقل في مشاهدة القصص من الأصدقاء على Snapchat، وبدلاً من ذلك ، يتجه مستخدمو Snapchat بشكل متزايد لمشاهدة مقاطع الفيديو على Spotlight وميزة TikTok ومنافس Snapchat.

وقال شبيجل للمحللين "هذا استمرار للاتجاه الذي لاحظناه خلال الوباء ، ولم يعد نشر قصة الأصدقاء ومشاهدتها لكل مستخدم نشط يوميًا إلى مستويات ما قبل الوباء".

وأضاف: "بينما نأمل أن يعود مجتمعنا في الوقت المناسب إلى سلوكيات قصة الأصدقاء التي لاحظناها قبل الوباء ، فإننا نركز على الابتكار في عروض المحتوى لدينا لخدمة مجتمعنا بشكل أفضل اليوم".

وفي وقت سابق ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج أن TikTok ينمو بسرعة، وقال خلال مكالمة أرباح Meta هذا الأسبوع: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التي يريدون بها قضاء وقتهم ، وتنمو تطبيقات مثل TikTok بسرعة كبيرة".

واستمر الإنفاق الاستهلاكي العالمي في TikTok في النمو، حيث أنفق المستخدمون ما يقرب من 2.3 مليار دولار العام الماضي في تطبيق الهاتف ، والذي يتضمن إصدار iOS من الترجمة الصينية Douyin.

ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 77 في المائة على أساس سنوي من 1.3 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لتقارير مراكز الأبحاث، وقد بلغ إنفاق المستهلكين في منصة الفيديو القصيرة لشركة ByteDance 824.4 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021 ، أي أكثر من ضعف مبلغ 382.4 مليون دولار الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وعلى الرغم من أن الصين لا تزال أكبر سوق لـ TikTok من حيث الإنفاق الاستهلاكي ، فقد تضاءلت حصتها بشكل كبير، وفي الربع الرابع من عام 2021 ، جاء 57 في المائة من الإنفاق من المستخدمين الصينيين ، في حين مثل متجر التطبيقات الصيني 85 في المائة من الإنفاق داخل التطبيق في الربع الرابع من عام 2020.

وحافظت الولايات المتحدة على مرتبتها باعتبارها المصدر الثاني لإيرادات TikTok ، مع تزايد حصتها في الإنفاق على أساس سنوي، وفي يونيو 2020 ، حظرت الحكومة الهندية تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok إلى جانب العديد من التطبيقات الصينية الأخرى وسط توترات حدودية مع الصين.