شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تحصل على أول كمبيوتر كمى عالمى من شركة IBM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الحوسبة الكمومية نادرة بدرجة كافية بحيث أن مجرد تثبيت نظام فى بلد ما يعد إنجازًا كبيرًا، وتستفيد شركة IBM من هذه الحداثة، وأقامت الشركة شراكة مع مقاطعة كيبيك الكندية لتثبيت ما تقول إنه أول كمبيوتر كمي عالمى فى كندا، وفقا لتقرير engadged .

وستشهد الاتفاقية التى مدتها خمس سنوات قيام شركة IBM بتثبيت نظام Quantum System One كجزء من مشروع Quebec-IBM Discovery Accelerator لمعالجة التحديات العلمية والتجارية.

كما سيشهد فريق العمل قيام شركة IBM وحكومة كيبيك بتعزيز أعمال الإلكترونيات الدقيقة ، بما في ذلك التقدم في تغليف الرقائق بفضل منشأة IBM الحالية في المقاطعة، ويخطط الاثنان أيضًا لإظهار كيف يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية والكلاسيكية العمل معًا لمواجهة التحديات العلمية ، ويتوقعان أن يساعد الذكاء الاصطناعى الكمى فى اكتشاف الأدوية والمواد الجديدة.

ولم تذكر شركة IBM بالضبط متى ستقوم بتثبيت الكمبيوتر الكمى ، ومع ذلك سيكون هذا هو التركيب الخامس فقط لـ Quantum One المخطط له بحلول عام 2023 بعد شراكات مماثلة في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتنام كندا إلى نادٍ حصري نسبيًا .

والدولة ليست غريبة على الحوسبة الكمومية ويقع مقر شركة D-Wave المثيرة للجدل في كندا بعد كل شيء.

ومع ذلك ، فإن خطوة آي بي إم مهمة إنه يمنح كندا نظامًا أكثر عمومية يمكنه التغلب على المشكلات غير العملية لحلها باستخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة التقليدية، ولن يؤدى هذا بالضرورة إلى إحداث ثورة في المجتمع العلمي في كندا ، ولكنه قد يوفر ميزة إلى أن تصبح الحوسبة الكمومية شائعة نسبيًا.