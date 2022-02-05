شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية على هاتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر
نرصد لك كيفية القيام بذلك لتحديثات البرامج والتطبيقات، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".
كيفية إيقاف تشغيل تحديثات البرامج التلقائية على أيفون
1. افتح تطبيق "الإعدادات" وانتقل لأسفل إلى علامة التبويب "عام".
2. اضغط على تحديث البرنامج.
3. اضغط على التحديثات التلقائية.
4. اضغط على مفتاح تبديل تثبيت تحديثات iOS لإيقاف تشغيله.
سيؤدى هذا إلى تعطيل التثبيت التلقائي لتحديثات iOS لجهاز آيفون، لكنه لن يمنعها من التنزيل عند الاتصال بشبكة WiFi، ويمكنك لإيقاف تنزيل التحديثات تمامًا، إيقاف تشغيل تنزيل تحديثات iOS على هذه الشاشة أيضًا.
كيفية إيقاف تشغيل تحديثات التطبيقات التلقائية على آيفون
1. افتح تطبيق الإعدادات.
2. قم بالتمرير والضغط فوق علامة التبويب متجر التطبيقات
3. فى قسم "التنزيلات التلقائية"، قم بإيقاف تشغيل مفتاح تبديل تحديثات التطبيق.
يمكنك الآن تحديث التطبيقات يدويًا من علامة تبويب تحديثات متجر التطبيقات، أو تمكين التحديثات التلقائية مرة أخرى عن طريق تبديل علامة التبويب أعلاه مرة أخرى إلى اللون الأخضر.