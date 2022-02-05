شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: الناس يفضلون التعامل مع الروبوت الأنثى أكثر من الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة، أن الشركات التي تتطلع إلى استبدال الموظفين البشريين بالروبوتات في الفنادق والمطاعم وغيرها من الصناعات الخدمية، يجب أن تفكر في منحهم وجهًا أنثويًا، حيث إنه سأل خبراء من جامعة ولاية واشنطن 170 متطوعًا عن أفكارهم حول سيناريو يتضمن روبوتًا افتراضيًا يعمل في وظيفة خدمية مثل موظف استقبال الفندق، واكتشف الفريق أن الناس يشعرون براحة أكبر في التحدث إلى روبوت على هيئة أنثى، خاصةً إذا كان لديها ميزات شبيهة بالإنسان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون، إنه في المستقبل، بالإضافة إلى الوجه الأنثوي، قد يكون من المهم أن تتمتع الروبوتات بدرجة معينة من الشخصية، خاصة إذا كانت تعمل في وظائف خدمية.

قالت الباحثة Soobin Seo، إن الناس يميلون إلى الشعور بمزيد من الراحة إذا تم الاعتناء بهم من جانب الإناث بسبب التنميط الجنساني في أدوار الخدمة.

يبدو أن هذه الصورة النمطية للجنسين تنتقل إلى تفاعلات الروبوت، ويتم تضخيمها أكثر عندما تكون الروبوتات أكثر تشابهًا مع البشر.

تسبب جائحة الفيروس التاجي في زيادة عدد شركات صناعة الخدمات التي تجلب الروبوتات، بما في ذلك كنوادل لملء عدد متزايد من الوظائف الشاغرة.

ومع ذلك، حتى قبل الوباء، كانت صناعة الفنادق تكافح مع معدل دوران مرتفع للموظفين، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة، ولجأت الفنادق إلى الروبوتات لمجموعة من الوظائف، بما في ذلك غسل الأطباق وتنظيف الغرف، وكذلك خدمة العملاء.