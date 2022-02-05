شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تستعد لإصدار 70 فيلما على الأقل فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمامًا كما فعلت العام الماضى نتفليكس سيصدر فيلمًا واحدًا على الأقل فى الأسبوع فى عام 2022، ويوجد حاليًا أكثر من 70 فيلمًا على جدول الأعمال لهذا العام ، والشركة تقدم نظرة خاطفة على بعضها في دعابة وفقا ل engadged.

وتمتلئ بكرة الأزيز التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق بلقطات من الأفلام القادمة بما فى ذلك لمحة أولى عن فيلم سكاكين خارج 2، وفيلم الكوميديا ​​الغامض الرائع لعام 2019 للمخرج ريان جونسون وهناك نظرات إلى Enola Holmes 2 ، و Jason Momoa على أنه نصف رجل / نصف وحش في فيلم فانتازيا Slumberland وفيلم بينوكيومن Guillermo del Toro.

ومن المتوقع رؤية مشاريع من صانعى الأفلام بما في ذلك جود أباتو ونوح بومباش ونيكي كارو وسالي الحسيني ولويس ليترييه وريتشارد لينكلاتر وتايلر بيري ، بالإضافة إلى الظهور الأول للمخرج ديف باتيل، ومن بين الأفلام الأخرى فى خط أنابيب Netflix أفلام الخيال العلمى من بطولة Halle Berry ( The Mothership ) وآدم ساندلر ( Spaceman ) ونسخة جديدة من Matilda هناك .

وكما هو الحال دائمًا ، مجموعة واسعة من العروض على قائمة هذا العام ، بما في ذلك أفلام الحركة والكوميديا ​​والدراما والرعب والأفلام العائلية.

لذلك ، يجب أن يكون هناك شيء ما للجميع حيث تسعى Netflix للتأكد من حصول المشتركين على أموالهم من قيمتها فى وضع خطط مكلفة بشكل متزايد.