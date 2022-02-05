شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنشر أقمار الإنترنت من ستارلينك للخدمة المتميزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس 49 من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink إلى مدار أرضى منخفض مساء أمس، وتمت المهمة بعد يوم من ظهور أخبار تفيد بأن SpaceX تعد خدمة Starlink Premium ذات النطاق العريض بالإضافة إلى خدمتها القياسية، وفقا لتقرير digitartlend.

وستوفر Starlink Premium سرعات تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، لكن الخدمة لن تكون رخيصة، وسيتعين على العملاء دفع 500 دولار أمريكي وديعة قابلة للاسترداد، بالإضافة إلى 2500 دولار أمريكى رسوم الهوائى والموجه، بعد ذلك يلزم دفع مبلغ شهري قدره 500 دولار.

وهذا أكثر بكثير من خدمة الإنترنت القياسية Starlink ، والتي تطلبت منذ إطلاقها في أكتوبر 2020 إيداع 99 دولارًا ، و 499 دولارًا للأجهزة ، ورسوم خدمة شهرية قدرها 99 دولارًا.

ويضمن الخيار الأكثر تكلفة سرعات تنزيل تتراوح من 150 ميجابت في الثانية إلى 500 ميجابت في الثانية ، مع زمن انتقال يصل إلى 20 ميلي فى الثانية.

من ناحية أخرى، تدعي الخدمة القياسية أنها تقدم سرعات تنزيل تتراوح بين 100 ميجابت في الثانية و200 ميجابت في الثانية "في معظم المواقع"، مع الإعلان أيضًا عن زمن انتقال يبلغ 20 مللى ثانية.

ويمكن للناس الذين يطلبون Starlink Premium في الوقت الحالي أن يتوقعوا الطقم ، الذي يتضمن طبقًا أكبر من الخيار القياسي ، في الربع الثاني من هذا العام ، كما تقول SpaceX على موقعها على الإنترنت، على الرغم من أنها تقول في النسخة الصغيرة "قد تستغرق الطلبات ستة أشهر للوفاء. "

إلى جانب السرعات العالية ، ستجعلك التكلفة الإضافية "أداءً محسنًا في الظروف الجوية القاسية" و "دعمًا ذا أولوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع" ، لذلك إذا كنت تعيش في مكان بعيد يتميز بمناخ شديد - ولديك المال - يمكن أن يكون Starlink Premium خيارًا قابلاً للتطبيق.

ومع إطلاق سبيس إكس ، نشرت الآن أكثر من 2000 قمر صناعي ستارلينك في مدار أرضي منخفض حيث تواصل بناء كوكبة وتوسيع نطاق خدمتها عريضة النطاق من الفضاء إلى المزيد من البلدان.

وكشفت الشركة في يناير أن لديها حاليًا 145000 مستخدم في 25 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk سابقًا أن Starlink لديها القدرة على تحقيق ما يصل إلى 50 مليار دولار من العائدات السنوية إذا تمكنت من الفوز حتى بنسبة قليلة من سوق الاتصالات العالمية في السنوات القادمة.