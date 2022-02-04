شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لن تؤثر مشاكل فيس بوك على منصة انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي ظهور TikTok وغيره من المنصات إلى جذب الناس بعيدًا عن فيس بوك بمعدل غير مسبوق في الربع الماضي، لكن السؤال الكبير هو متى يأتي دور Instagram؟، حيث توقعت بعض التقارير أن تفقد خدمة الوسائط الاجتماعية Instagram التابعة لشركة Meta Platforms Inc المستخدمين في السنوات الثلاث المقبلة.

لكن تقديراتها لشهر نوفمبر تُظهر أن نمو المستخدمين الشهريين على Instagram سينخفض ​​إلى 5.8٪ هذا العام و 3.1٪ بحلول عام 2025 من 16.5٪ العام الماضي، ويُنظر إلى Instagram ، الذي استحوذت عليه شركة التكنولوجيا العملاقة في عام 2012 مقابل مليار دولار ، على أنه ترياق لإبطاء النمو في فيس بوك ، حيث تزداد أهمية الإيرادات من الإعلانات على Instagram في Meta.

زتضع الشركة هذه الأموال في بناء مشروع تجاري جديد يبيع نظارات الواقع الافتراضي وتقنيات metaverse ذات الصلة، وقد يؤدي انخفاض عدد مستخدمي Instagram وعدم القدرة على رفع أسعار الإعلانات إلى وقف طموحات الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg.

وقال ميتا يوم الأربعاء إن عددًا أقل من الأشخاص قاموا بفحص فيسبوك كل يوم على أساس ربع سنوي مقارنة بالعام السابق للمرة الأولى على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وكانت واحدة من عدة إشارات مقلقة ، إلى جانب ربح أقل من التوقعات وتوقعات إيرادات مخيبة للآمال ، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بأكثر من 26 ٪ يوم الخميس، وقال المدير المالي لشركة Meta ، ديف وينر ، مؤخرا للمحللين الماليين ، إن جزءًا من انخفاض الاستخدام لتطبيق وموقع فيس بوك الرئيسي جاء من عدد أقل من عمليات الإغلاق COVID-19 ، والتي تميل إلى توليد طفرة في النشاط عبر الإنترنت.

كما ألقى باللوم على ارتفاع تكاليف الإنترنت للمستهلكين في الهند وزيادة الاهتمام بتطبيق مشاركة الفيديو TikTok لشركة ByteDance Inc، ولا تكسر Meta استخدام Instagram بانتظام ، لكن المحللين يقولون إن TikTok يضر نمو Instagram أيضًا.

وتغلب فيس بوك و Instagram إلى حد ما على التحديات من قبل ، بما في ذلك كوارث خصوصية البيانات والتدقيق في رفاهية المستخدمين والمنافسة من Snapchat و Twitter Inc والعديد من الشركات الأخرى على مر السنين.

وفي الواقع ، يستثمر Instagram مليارات الدولارات في الميزات المتعلقة بالفيديو ، مثل خيار نمط TikTok يسمى Reels، وقد أخبر زوكربيرج المحللين أن Reels هو تنسيق المحتوى الأسرع نموًا "إلى حد بعيد" وأكبر مساهم في نمو المشاركة على Instagram.

ويقول المحللون إن شركة Reels يمكن أن تصبح في النهاية مصدر دخل أكبر من الإعلانات الموضوعة على منشورات الصور والنصوص، ولكن في إشارة إلى التحدي الذي ينتظرنا ، لاحظ زوكربيرج ، أن Reels ليست شائعة بما يكفي حتى الآن لجذب مبيعات الإعلانات التي تقوم بها الميزات القديمة.