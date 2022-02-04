شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعمل على ميزة المقالات الجديدة وتتيح تغريدات أطول من 280 حرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر تويتر بمحتواه القصير، فيقتصر المستخدمون حاليًا على التغريدات المكونة من 280 حرفًا، وبينما يكون هذا عادةً كافيًا لمعظم الأشخاص، يشير تقرير جديد إلى أن أولئك الذين يأملون في نشر تغريدات أطول قد يكونون قادرين على القيام بذلك قريبا، وتكشف الخبيرة جين مانشون وونج وفقا لتسريبات أن تويتر يعمل على ميزة جديدة تسمى Twitter Articles، ما يسمح للمستخدمين بنشر رسائل أطول.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نشرت السيدة وونج لقطة شاشة لما قد تبدو عليه مقالات تويتر هذا الأسبوع، وكتبت أن تويتر يعمل على ميزة المقالات والقدرة على إنشاء واحدة داخل تويتر.

وعلى الرغم من أن لقطة الشاشة لا تكشف عن الكثير من التفاصيل إلا أنها تشير إلى أن مقالات تويتر قد تحتوي على قسم مخصص لها داخل تطبيق تويتر.

وقال متحدث باسم تويتر "نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها على تويتر، سنشارك المزيد حول عملنا هنا قريبًا".

وعندما تم إطلاق تويتر لأول مرة في عام 2006، تم تقييد التغريدات بـ140 حرفًا، وهو ما كان مقيدًا إلى حد ما، لكن في عام 2018، ضاعف موقع تويتر هذا الحد إلى 280 حرفًا ليسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم، والآن ينتظر المستخدمون ميزة تتيح المقالات.