بقيادة بيتكوين وإيثريوم .. صعود جماعي للعملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا بقيادة عملتي بيتكوين وإيثريوم الللتان حققتا مكاسب 3 و6% على الترتيب.

وتأتي مكاسب العملات الرقمية رغم موجة بيع للأصول عالية المخاطر، وهي موجة مستمرة منذ أكثر من أسبوع بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) عزمه رفع أسعار الفائدة بداية من مارس/ آذار المقبل.

كما تسببت المخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وحسب بلومبرج، فإن الإعراض عن الأصول عالية المخاطر شكل محور التركيز الرئيسي في الأسواق، مع بروز توقُّعات بخفض سياسات التيسير الكمي بشدة” عقب ظهور سلسلة من بيانات التضخم المحمومة.

وألمحت إلى معاناة منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية من التدفقات الخارجة لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي، حيث بلغ متوسط التدفقات الخارجة الأسبوعية 88 مليون دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

توقعات بيتكوين

فيما كشف بنك جولدمان ساكس عن توقعاته حول مستقبل سعر العملية الرقمية بيتكوين، مشيرا إلى أنه يرى بأن هذه العملة ستشهد ارتفاعا قويا خلال السنوات المقبلة.

وقال في تقرير هذا الأسبوع إن عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف دولار لكل عملة، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

بيتكوين

وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم صرف العملات الأجنبية العالمية وأسعار الصرف واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك جولدمان ساكس، في التقرير: “نعتقد أن حصة بيتكوين في السوق سترتفع على الأرجح بمرور الوقت كنتيجة ثانوية للتبني الأوسع للأصول الرقمية”.

ويشار إلى أن عملة بيتكوين وغيرها من أفضل العملات المشفرة مثل إيثيريوم وبينانس وسولانا وأخرى مثل دوجكوين وشيبا إينو قد شهدت فترة شديدة التقلب في العام الماضي، إلا أنه ورغم ذلك مع ذلك ، استثمر عدد متزايد من كبار مديري الصناديق بما في ذلك ستانلي دروكنميلر وبول تودور جونز وجورج سوروس في عملة بيتكوين.

وخفض المحللون في “JP Morgan Chase” هدف سعر البيتكوين طويل الأجل من 150 ألف دولار إلى 38000 دولار فقط، وسط مخاوف من ردود فعل أكبر من البنوك المركزي العالمية تجاه العملة الافتراضية الأبرز.

وتوقع المحللون، على المدى الطويل، أن يقترب سعر BTC من 150 ألف دولار في تقرير الشهر الماضي، وقالوا إنها هذا الرقم قد يكون ممكنا إذ انخفض تقلبات العملة المشفرة وفضل المستثمرون المؤسسون البيتكوين على الذهب.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.74% ليصل إلى 38006.17 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.85% إلى 2833.74 دولار.

وكسب سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.88% لتصل إلى 378.90 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.91% ليسجل 1.07 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3.01% إلى 0.6199 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.87% إلى 19.35 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.76% إلى 0.1406 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 4.33% ليصل إلى 113.33 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.64% إلى 16.46 دولار.