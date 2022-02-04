شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة قديمة من خرائط جوجل لا يعرفها كثيرون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر خرائط عملاق محركات بحث فى الإنترنت "جوجل" بالخدمات، وبعضها مضى عليه سنوات كثيرة، لكن نسبة كبيرة من المستخدمين لا تعرفها، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وقال موقع "ذا فيرج" المتخصص في الشؤون التنقية إن هناك خدمة بسيطة فى خرائط جوجل تقوم على التحكم بها بإصبع واحد.

وأضاف، أن على المستخدم على الضغط على الشاشة مرتين حتى يعطي الهاتف أمر التكبير على الخريطة.

وفي حال أراد المستخدم إعطاء أمر التصغير والتكبير معا وبسرعة أكبر، عليه أن يبقي إصبعه على الشاشة، بعد الضغط مرتين، ثم عليه تمرير أصبعه للأعلى والأسفل للتكبير والتصغير.

وقال "ذا فيرج" إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات طويلة، وجرى إطلاقها عمليا فى عام 2013.

وأضاف أن المستخدم باستخدام هذه التقنية يودع اللحظة المحرجة ومحاولة استخدم إصبعين أو أكثر لتغيير المؤشر على الخريطة للتحقق من الاتجاهات عليها، وخاصة إن كان الشخص مشغولا بشىء آخر.