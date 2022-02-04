Zenbook.. حاسب محمول بتقنيات مميزة من آسوس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أزالت شركة “آسوس” ASUS مؤخرا عن حاسبها المحمول الجديد الذي صمم ليكون أحد أفضل الأجهزة المحمولة عملية.

وحصل حاسب zenbook الجديد على هيكل أنيق بتصميم مميز جدا مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، وزنه 1.3 كلغ تقريبا، وجهزت واجهته الخارجية بشاشة صغيرة إضافية يمكن من خلالها معرفة الوقت والتواريخ وقراءة الإشعارات الواردة للجهاز.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2800/1800) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 250 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج AMD Ryzen 7 5825U ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعات 16 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

وجهز بأربع منافذ Thunderbolt ، ومنافذ USB 3.2 Gen 2، ومنافذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنافذ USB 3.2 Gen 2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال مع أحدث شبكات بلوتوث و Wi-Fi.

أقوى حاسب لوحي

كشفت آسوس في شهر يناير الماضي عن حاسبها اللوحي الأحدث المجهز بمواصفات تقنية تجعله من أفضل الأجهزة الذكية المحمولة.

ويأتي Asus ROG Flow Z13 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مجهز بشاشة لمسية بمقاس 13.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 4K، وترددها يصل إلى 120 هيرتزا، ومحمية بزجاج Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز للحاسب معالج Intel Core i9-12900H، وذواكر ومعالج رسوميات Nvidia RTX 3050 Ti، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5.

كما دعمته آسوس بتقنيات Dolby Vision التي تمنح الصور والفيديوهات واقعية كبيرة، وجهزته بمنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2، ومنفذ USB-C، ومنفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ USB-A 2.0، ومنفذ HDMI 2.0، ونظام تشغيل يعمل مع تقنيات أنظمة ويندوز.