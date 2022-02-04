“جيم ستوب” تخطط لإطلاق سوق NFT الخاص بها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - تخطط “جيم ستوب”، لإطلاق سوقها الخاص للرموز غير القابلة للاستبدال (أو NFTs) وتشارك في إنشاء صندوق “يصل إلى 100 مليون دولار” لمطوري الألعاب الذين يستخدمونها.

وسيشهد السوق توسع GameStop من سهم شهير إلى شركة تعمل في مجال العملات المشفرة وتقنية Web3 – على الرغم من أنه قد يثير أيضًا غضب اللاعبين الذين يعارضون بشدة NFTs.

من المفترض أن يتم إطلاق سوق GameStop NFT الجديد في وقت لاحق من هذا العام بحسب موقع The verege. وفقا للتقرير فإنه مبني على نظام X غير قابل للتغيير ، وهو نظام أساسي قائم على بلوكتشين الشهير لعملة Ethereum cryptocurrency.

صممه Immutable الشركة التي تقف وراء لعبة بطاقات تداول NFT Gods Unchained ، ويهدف Immutable X إلى التخفيف من أكبر عيوب “ايثريوم”، أبرزها استهلاكها الهائل للطاقة و”رسوم الغاز” المرتفعة المرتبطة بها ، والتي يمكن أن تضيف تكاليف معالجة باهظة إلى أي معاملة.

يجمع البروتوكول مئات الآلاف من سجلات البيع في معاملة واحدة تمت كتابتها إلى Ethereum blockchain ؛ وعود غير قابلة للتغيير لتعويض التكاليف البيئية التي تتكبدها من خلال دفع تعويضات الكربون.

من المفترض أن تمنح الشراكات الحالية لشركة Immutable مبادرة GameStop الجديدة دفعة لأن الشركات التي تستخدم بالفعل تقنية X غير قابلة للتغيير ستكون قادرة على إبراز تقنيات NFT الخاصة بها في السوق. تشترك شركة Immutable و GameStop أيضًا في إنشاء صندوق للمطورين.

بينما يتم استخدام Immutable X من قبل بعض الشركاء الذين لا يركزون على الألعاب مثل TikTok ، فإن سوق GameStop يتم الترويج له كمكان لشراء وبيع الأصول داخل اللعبة التي يتم تمثيلها كرموز blockchain – تقدم GameStop أمثلة على العقارات الرقمية والأسلحة وجلود الشخصيات .

أشارت “جيم ستوب”، سابقًا إلى اهتمامها بتقنية blockchain العام الماضي، حيث أعلنت عن “رئيس ألعاب Web3” بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف المستندة إلى NFT.

وغالبًا ما توصف NFTs بأنها طريقة لإثبات ملكية العناصر داخل اللعبة، ويمكنها السماح للاعبين بتداول العناصر خارج سوق معتمد مثل دار المزادات داخل اللعبة.

تستخدم بعض ألعاب “اللعب لتكسب” مثل Axie Infinity العملة المشفرة و NFT لإدارة اقتصاد داخل اللعبة يترجم إلى أموال حقيقية للاعبين.

ولكن في بعض الأحيان يتم بيع مزاياها بشكل مبالغ فيه – لا سيما الادعاءات بأنها ستسمح للاعبين بنقل العناصر من لعبة إلى أخرى، وهو احتمال صعب وغير مرغوب فيه في كثير من الأحيان لأسباب أخرى كثيرة.

في حين أن بعض الشركات، ولا سيما Ubisoft، قد مضت قدمًا في ألعاب NFT على الرغم من الانتقادات، ألغت شركات أخرى خططًا لـ NFTs المرتبطة بألعاب مثل S.T.A.L.K.E.R. 2 والديدان.

حدث ذلك جزئيًا بسبب انتقادات اللاعبين، ولكن أيضًا بسبب نقص الحماس من المطورين – الذين استجابوا بشكل سلبي للغاية لهذه الظاهرة في استطلاع حديث.

لكن البدء من خلال الاشتراك في ألعاب بلوكتشين الأصلية يمكن أن يساعد “جيم ستوب”، على تفادي رد الفعل العكسي الذي يتبع الناشرين والاستوديوهات في الخوض في NFT.