“سبيس إكس” تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع الفضائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية،الأربعاء، بإطلاق صاروخ ” فالكون – 9″ يحمل قمرا صناعيا عسكريا لينفذ مهام في مصلحة الاستطلاع الفضائي العسكري.

وقد بثت الشركة على الهواء عملية إطلاق الصاروخ من قاعدة “فاندربيرغ” العسكرية بولاية كاليفورنيا.

وقد تحقق إطلاق القمر الصناعي العسكري الساعة 15.28 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 23.28 يوم 2 فبراير بتوقيت موسكو).

وقد عاد القسم السفلي للصاروخ بعد 8 ساعات تقريبا إلى الأرض ليهبط أوتوماتيكيا على الأرض في منطقة المطار الفضائي.

يذكر أن المهام التي تنفذها إدارة الاستطلاع الفضائي العسكري الأمريكية محفوفة بالأسرار. ولم تكشف الإدارة عن أية مواصفات للقمر الصناعي الذي أطلقته.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن القمر مخصص للاستطلاع الإلكتروني.

“سبيس إكس” تخطط لرقم قياسي

وكشفت تقارير أن شركة “سبيس إكس”، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ستسعى جاهدة لإطلاق 52 ‏مهمة للفضاء خلال العام الحالي 2022، وهو ما يعني أنها في المتوسط سترسل صاروخا واحدا بمعدل ‏أسبوعي.‏

وأفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن تحقيق إرسال ذلك العدد من الصواريخ سيحطم الرقم القياسي لـ”سبيس إكس”، البالغ 31 عملية إطلاق في العام الماضي.

من ناحيتها، قالت رائدة الفضاء والمديرة التنفيذية السابقة للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية، ساندرا ماغنوس، خلال اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء التابعة لـ”ناسا”: “هناك بيان طموح من 52 إطلاقا لـ”سبيس إكس” على مدار العام”.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، صرح في عام 2020، أن شركته الفضائية كانت تهدف إلى إكمال 48 عملية إطلاق في عام 2021، لكنها لم تنجز سوى 31 عملية إطلاق فقط، ورغم هذا فإنه يعد رقما قياسيا بالنسبة لشركة تصنيع الصواريخ.

وكان أقل عدد من عمليات إطلاق “سبيس إكس” في السنوات الخمس الماضية هو 13 صاروخا في عام 2019.