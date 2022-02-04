شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالب بإعادة النظر فى مشتريات شاحنات البريد التى تعمل بالغاز بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت وكالة حماية البيئة (EPA) فى أمريكا، دائرى بريد الولايات المتحدة على إعادة تقييم خططها لإنفاق المليارات على أسطول جديد من شاحنات التوصيل التي تعمل بالغاز، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وأرسلت وكالة حماية البيئة (EPA) ومجلس البيت الأبيض لجودة البيئة رسائل إلى دائرة بريد الولايات المتحدة USPS هذا الأسبوع ، طالبا منها إعادة النظر في الخطط التي يمكن أن ترى 10% فقط من ما يصل إلى 165000 سيارة جديدة تعمل بالكهرباء بدلاً من البنزين.

قال المدير المساعد للسياسة في وكالة حماية البيئة، فيكي أرويو ، "يمثل اقتراح الخدمة البريدية بصيغته الحالية فرصة ضائعة للغاية لتقليل البصمة الكربونية بشكل أسرع لواحد من أكبر الأساطيل الحكومية في العالم" حسبما نقل موقع The verege.

وأعلنت USPS خطتها في فبراير الماضي لشراء المركبات الجديدة من شركة المقاولات الدفاعية Oshkosh ومقرها ويسكونسن مع كل من محركات البنزين والكهرباء.

يمكن أن تؤدي الصفقة إلى إنفاق ما يصل إلى 11.3 مليار دولار على شاحنات جديدة خلال العقد المقبل.

وأضاف أرويو:"فرصة حاسمة ضائعة لتقليل أسرع للبصمة الكربونية لواحد من أكبر الأسطول الحكومي"

وعن سبب عدم وجود المزيد من الأسطول بالكهربا ، قال مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي سابقًا إن الوكالة لا تستطيع تحمل تكاليف ذلك.

وتبلغ ديون USPS حاليًا 206.4 مليار دولار ، على الرغم من أن التصويت القادم في مجلس النواب قد يخفف الكثير منها، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وفي بيان إلى WaPo ، قالت USPS أنه لن يكون من المستدام ماليًا الحصول على المزيد من السيارات الكهربائية، قال متحدث باسم : "يشترط القانون أن تكون خدمة البريد مكتفية ذاتيا".