شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Steam تعرض حجم اللعبة قبل النقر فوق التثبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ Valve في السماح لمستخدمي Steam برؤية حجم اللعبة قبل محاولة تثبيتها، ستدرج صفحات مكتبة الألعاب في النهاية إجمالي المساحة المطلوبة للعبة، دون الحاجة إلى النقر أولاً فوق تثبيت لرؤية تفاصيل مساحة القرص ووقت التنزيل المقدر.

وفقا لموقع The Verege فإن التغيير سيكون طفيف يتم طرحه كجزء من تحديث تجريبي لـ Steam هذا الأسبوع، مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا لجميع مستخدمي Steam في الأسابيع المقبلة.

ويأتي التغيير بعد أن قامت Valve بتحديث صفحة التنزيلات الخاصة بها لجعلها أكثر إفادة في سبتمبر، تضمن الإصلاح قسمًا محسّنًا لإدارة التخزين، بالإضافة إلى عرض مزيد من التفاصيل حول تقدم التنزيل وتقدم التثبيت.

أعادت Valve تصميم مكتبات Steam الخاصة بها في عام 2019 ، مما يسهل العثور على الألعاب ومعرفة ما يلعبه الأصدقاء ومتابعة التحديثات أو الأخبار من مطوري الألعاب، دفع كل من Discord و Epic Games Store شركة Valve لتحديث Steam، والتي غالبًا ما تخلفت عن الركب في سهولة الاستخدام والتصميم.

وتأتي أحدث تغييرات التنزيل في الوقت الذي تستعد فيه Valve لإطلاق Steam Deck المحمولة باليد، وهي مصممة لتحسين التجربة، وسيتم طرح Steam Deck للبيع بدءًا من 25 فبراير.