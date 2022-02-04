شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف حساب Spotify لبث الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد Spotify أحد أكثر تطبيقات بث الموسيقى شيوعًا، ولكن إذا مللت من التطبيق أو تريد البدء في استخدام خدمة مختلفة، يمكنك حذف حساب Spotify في غضون دقائق قليلة، وبمجرد حذف حساب Spotify، لن تتمكن من استخدام اسم المستخدم الحالي لحساب جديد في المستقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ستفقد أيضًا إمكانية الوصول إلى قوائم التشغيل الخاصة بك، جنبًا إلى جنب مع جميع الموسيقى المحفوظة في مكتبتك، ولحذف حساب Spotify الخاص بك، ستحتاج إلى استخدام متصفح الإنترنت، ولا يسمح لك تطبيق الهاتف بحذف الحسابات.



كيفية حذف حساب Spotify كيفية حذف حساب Spotify تأكد من أنك غير مشترك في Spotify Premium قبل حذف حسابك، وإذا كنت كذلك، فقم بإلغاء اشتراكك أولاً ، فيُسمح فقط لمستخدمي Spotify "المجانيين" بحذف حساباتهم.

1. في أي متصفح ويب، افتح موقع Spotify على الويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. بمجرد تسجيل الدخول، توجه إلى صفحة "إغلاق الحساب" واضغط فوق الزر الأخضر "إغلاق الحساب".

3. انتقل من خلال خطوات حذف الحساب، واضغط فوق متابعة وتأكيد أنك تفهم البيانات التي ستفقدها.

4. سيرسل لك Spotify رسالة بريد إلكتروني، افتح هذا البريد الإلكتروني واضغط على رابط إغلاق حسابي بالداخل.

سيرسلون إليك بريدًا إلكترونيًا آخر يحتوي على "رابط إعادة التنشيط"، فيمكنك أن تضغط فوق هذا الارتباط قبل انتهاء الأسبوع إذا غيرت رأيك، وسيعيد لك Spotify حسابك.