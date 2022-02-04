شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق قمر صناعى تجسس سرى لصاروخ أرضي للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت سبيس إكس قمرًا صناعيًا أمريكيًا للتجسس إلى المدار من ثلاث عمليات إطلاق مخطط لها على مدى أربعة أيام، وفقا لتقرير Space.

وانطلق صاروخ فالكون 9 ذو المرحلتين مع حمولة مكتب الاستطلاع الوطنى NROL-87 من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية فى كاليفورنيا الساعة 3:27 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2027 بتوقيت جرينتش 12:27 مساءً بتوقيت كاليفورنيا المحلي).

وبعد ما يزيد قليلاً عن ثمانى دقائق ، عادت المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض من أجل الهبوط الدقيق في منطقة الهبوط 4 في فاندنبرغ ، وفي الوقت نفسه استمرت المرحلة العليا فى حمل NROL-87 إلى المدار.

وليس من الواضح ما الذي سيفعله قمر التجسس الصناعى هناك، ويتم تصنيف أنشطتها وأدواتها مثل تلك الموجودة في معظم المركبات الفضائية NRO. (تقوم NRO بتشغيل أسطول الولايات المتحدة من أقمار التجسس الصناعية.) في الواقع ، بناءً على طلب NRO ، أنهت سبيس إكس البث الشبكي اليوم بعد أن وصلت المرحلة الأولى مباشرة.

وجاء إطلاق NROL-87 بعد يومين فقط من تسليم سبيس إكس القمر الصناعي الإيطالى لرصد الأرض CSG-2 إلى المدار من محطة كيب كانافيرال الفضائية فى فلوريدا.

و تخطط سبيس إكس لإطلاق 49 قمرا صناعيا للإنترنت من Starlink اليوم الخميس 3 فبراير من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا ، والذى يقع أيضًا على ساحل فلوريدا الفضائى.