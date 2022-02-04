شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تشغيل ملفات Xvid أو تحويلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد عدة تنسيقات لملفات الصوت والفيديو، وليست جميعها سهلة القراءة أو متوافقة عالميًا مع البرامج التي تستخدمها بشكل شائع، ولعل Xvid هو برنامج ترميز مصمم لضغط ملفات الفيديو بدرجة عالية باستخدام تنسيقXvid، وهو تنسيق ملف مجاني، وهنا نرصد لك تفاصيل تشغيله وتحويله لتنسيق آخر والفرق بين العمليتين، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".



كيف تشغل ملفات Xvid كيف تشغل ملفات Xvid يعد تشغيل ملفات Xvid ليس معقدًا؛ فهناك عدد كبير من الأجهزة والتطبيقات التي يمكنها فك تشفير وتشغيل Xvid.

• مشغلات DVD و Blu-ray: إذا قمت بنسخ ملف Xvid إلى قرص مضغوط أو قرص DVD، يمكن للعديد من مشغلات DVD و Blu-ray تشغيل ملفات Xvid.

على وجه الخصوص، ستعمل معظم ملفات Xvid بشكل صحيح على الأجهزة التي تحمل شعار DivX لأنها تستند إلى نفس التقنية الأساسية.

• Windows: يمكن لنظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث تشغيل ملفات Xvid أصلاً باستخدام مشغل الفيديو الافتراضي، فقط اضغط ضغطا مزدوجًا فوق ملف Xvid ومن المفترض أن يتم تشغيله، بالإضافة إلى ذلك ، فإن أي مشغل فيديو قادر على تشغيل ملف MPEG-4 سيكون قادرًا على تشغيل ملف مشفر باستخدام Xvid، ويتضمن ذلك VLC و Windows Media Player و Free Xvid Player.

• Mac: بينما تفتقر أجهزة كمبيوتر أبل إلى تطبيق افتراضي مع القدرة على تشغيل ملفات Xvid، هناك عدد من تطبيقات الطرف الثالث التي تدعم Xvid لنظام التشغيل Mac.

يمكنك تثبيت VLC أو الحصول على مشغل Elmedia التجاري، الذي يحتوي على إصدار Pro مجاني ومدفوع للاختيار من بينها.



كيفية تحويل ملفات Xvid كيفية تحويل ملفات Xvid إذا كنت تريد تحويل ملف Xvid إلى تنسيق آخر، فهناك عدد من الخيارات للاختيار من بينها، إذا كنت تبحث عن خيار سريع ومجاني، فجرب أحد المحولات العديدة عبر الإنترنت.

وتتم استضافة هذه المحولات في موقع ويب؛ ما عليك سوى تحميل ملف Xvid، والضغط فوق الزر لبدء عملية التحويل، وتنزيل الملف المحول.

يستغرق التحويل عمومًا بضع دقائق، اعتمادًا على حجم ملف Xvid الأصلي، وهناك اثنين من المحولات الشائعة تشمل Convertio و Office-Converter.