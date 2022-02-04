شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منافس جديد لشركة AppleCare يقدم تأمينًا أرخص للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا للتكاليف الباهظة من السهل معرفة سبب تخلي بعض العملاء عن AppleCare + أو Preferred Care أو خطط الحماية المماثلة، لم يعد إسقاط هاتفك على السلم أو سكب سائل عليه نهاية العالم - فأحدث الأجهزة أكثر مرونة، لكن الحوادث لا تزال تحدث ويمكن أن يكلفك الإصلاح خارج الضمان عدة مئات من الدولارات، وفقا ل engadged.

كبديل كشفت Zagg ، وهي شركة متخصصة في صناعة الهواتف الذكية ، عن خطة هذا الأسبوع تغطي إصلاحات معظم الأجهزة المحمولة مقابل 99 دولارًا سنويًا.

وتتضمن Zagg Protect مبلغًا قابلاً للخصم قدره 49 دولارًا ، وستحتاج إلى دفعه في أي وقت تقوم فيه بالإصلاحات، إنه يغطى كلاً من الحوادث والأعطال الداخلية بما في ذلك الشقوق المتشققة وتلف السوائل وفشل البطارية وانقطاع التيار الكهربائى والمزيد.

ولكن خطة الطرف الثالث لا تزال أرخص بكثير من خطط حماية الجهاز الأخرى ، مثل AppleCare + و Samsung Care Plus، وتقدم Samsung عامًا واحدًا من Samsung Care Plus مجانًا بعد شراء جهازك ؛ بعد ذلك تتراوح التكلفة في أي مكان من 4 دولارات إلى 13 دولارًا في الشهر، وحتى مع هذه الخطة فإن الشاشة المكسورة لأي هاتف محمول من Samsung ستعيدك إلى 249 دولارًا .

والعام المجاني لـ AppleCare الذي يأتي مع أي جهاز iPhone جديد محدود للغاية ويغطي بشكل أساسي الأعطال التي تكون ناتجة عن خطأ الشركة المصنعة، وسنتان من خدمة AppleCare التي تقدم إصلاحات للشاشة على معظم أجهزة iPhone مقابل 29 دولارًا وحوادث أخرى مقابل 99 دولارًا، لا يزال بإمكانها إعادتك إلى ما بين 149 دولارًا و 199 دولارًا لأحدث الموديلات.

وعلى الرغم من أن خطة Zagg أكثر شمولاً بشكل ملحوظ من معظمها، إلا أنها ليست غير محدودة وتغطي التغطية إصلاحين فقط كل 12 شهرًا ويمكنك أيضًا استخدام الخطة فقط في قائمة موفري الإصلاح المعتمدين، أخيرًا لا تغطي الخطة سوى إصلاحات تصل إلى 500 دولار وتتطلب استخدام حافظة هاتف.

وهنا نقول، هل خطة الحماية لإصلاحات الهاتف تستحق العناء؟ بفضل الحق في حركة الإصلاح، يمكن للمستهلكين اختيار خيارات أرخص مثل ورش الإصلاح التابعة لجهات خارجية ومجموعات الإصلاح الذاتي، في حين أنه من الصعب في الوقت الحاضر طمس هاتفك تمامًا، فإن أي حادث مؤسف في نهاية المطاف يمكن أن يشكل إزعاجًا خطيرًا لحياتك اليومية.

وأصبح هذا الجهاز الذي يزيد عن 1000 دولار والذي يحمله معظمنا على شخصنا في جميع الأوقات هو بطاقة الائتمان الخاصة بنا والوصول إلى وسائل النقل وجواز سفر اللقاح، ناهيك عن وسيلتنا الوحيدة للاتصال بالبشر الآخرين.