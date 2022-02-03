قريباً.. المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 9:05 مساءً

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل الأسبوع القادم.

وقال بيان صادر عن المؤسسة “من المخطط أن يخضع مدار المحطة الفضائية للتعديل في 6 فبراير الجاري، الهدف من هذا التعديل هو خلق الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz MS-21 بالمحطة، تحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-19 عنها، من المخطط أن تطلق المركبة الأولى نحو المحطة في 18 مارس القادم”.

وأضاف البيان “في اليوم المحدد ستبدأ محركات مركبة Progress MS- 18 الملتحمة بالعمل لمدة 109.4 ثانية، وسيساعد عملها على دفع المحطة في الفضاء ليرتفع مدارها بمقدار 400 م تقريبا”.

وكانت “روس كوسموس” قدأعلنت في يناير الفائت أيضا عن تعديل مدار المحطة تم خلاله زيادة ارتفاعه بمقدار 1.2 كلم ليصبح بعيدا عن الأرض بنحو 418.04 كلم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

انتهاء مهمة المحطة الفضائية

وفقا للبيانات الواردة في تقرير ناسا، يخطط لإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها وإغراقها في المحيط الهادئ في يناير 2031 .

ويذكر أن بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” سبق أن أعلن عن رغبة الادارة الأمريكية الحالية بتمديد تشغيل المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030 .

ويقول مصدر في ناسا، “من المفترض وفقا لآخر تقييم للميزانية بشأن تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية، سيتم إخراج المحطة من مدارها في يناير عام 2031”.