ميزات نظام تشغيل ساعات أبل الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - طرحت شركة أبل أحدث نسخة من نظام تشغيل ساعاتها الذكية، هو نظام watchOS 8.4.1، وبشكل تجريبي لبعض المستخدمين.

والتحديث الجديد الذي أعلنت عنه أبل، يتوافر لمستخدمي إصدارات ساعات أبل الذكية، Apple Watch Series 4، وما هو أحدث منها من إصدارات.

ووفق موقع “أبل – دبليو دي”، لم تحدد أبل التغييرات التي أجرتها على التحديث الجديد، في حين رصدت ملاحظات تتعلق بالإصدار من جانب المستخدمين، تقول إن نظام watchOS 8.4.1 يأتي لإصلاح الأخطاء التي تؤثر فقط على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث.

ويشمل ذلك، تطوير قدرات ساعات أبل Apple Watch Series 4 وما أحدث منها، للتجاوز الخلل حال دون إعادة شحن Apple Watch ببعض أجهزة الشحن التابعة لأجهزة أخرى خارجية.

وذكر الموقع أن رقم إصدار watchOS 8.4 هو 19S546، بينما رقم إصدار watchOS 8.4.1 هو 19S550.

ميزة جديدة طال انتظارها

في الوقت نفسه، ظهرت العديد من الميزات التي ستوفرها شركة أبل عبر نظام التشغيل الجديد iOS 15.4 بنسخته التجريبية.

وأبرز هذه الميزات حتى الآن، هي ميزة استخدام خاصية التعرف على الوجه، أثناء ارتداء الكمامات الواقية، وهي الأزمة التي عانى منها مستخدمو هواتف آيفون على مدار العامين السابقين.

وسيتمكن مستخدمو هواتف أبل من تحقيق ذلك، من خلال خاصية جديدة تختبرها أبل حاليا باسم Face ID With A Mask في الإصدار التجريبي من iOS 15.4، وهذه الخاصية تعمل من خلال التعرف على “الميزات الفريدة حول منطقة العين لفتح قفل الهاتف”.

وستمنح هذه الخاصية مستخدمي هواتف آيفون القدرة على استخدام Face ID مع الكمامة بدلاً من استخدام Apple Watch لإلغاء قفل iPhone.

وللاستفادة نمن هذه الخاصية اتبع الخطوات التالية عند استخدام للنسخة التجريبية من نظام تشغيل iOS 15.4:

• بعد تثبيت iOS 15.4 لأول مرة (في النسخة التجريبية للمطورين في الوقت الحالي)، سترى شاشة البداية لإعداد Face ID مع الكمامة على iPhone 12 أو 13.

• إذا اخترت “الإعداد لاحقًا” في البداية، قم بالانتقال إلى الإعدادات ثم معرف الوجه ورمز المرور ثم استخدام معرف الوجه باستخدام الكمامة للرجوع إلى الميزة وتشغيلها

اتبع المطالبات لإعادة تسجيل Face ID لاستخدامه مع الكمامة

إذا كنت ترتدي نظارات في الفحص الأول، سيطلب منك iOS إزالتها للمرة الثانية

• إذا كنت لا ترتدي نظارات حاليًا ولكنك تفعل ذلك في بعض الأحيان، فسترى الزر “إضافة نظارات” بعد إعداد الميزة كما توضح هذه اللقطات الإرشادية.