تيليغرام يعزز قوته.. ميزات جديدة لـ iOS وأندرويد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - أعلن تطبيق ”تيليغرام“ عن إضافة ميزات جديدة، وتحسينات في الأداء للمستخدمين عبر نظامي تشغيل iOS، وأندرويد.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن الإصدار الجديد من التطبيق 8.5.1) يضم 5 ميزات جديدة.

وتضم التحسينات ملصقات الفيديو الجديدة سهلة الصنع، وتحسين ردود الفعل، وإضافة رموز تعبيرية تفاعلية، وتحسين التنقل بين الدردشات، علاوة على الإضافات وغيرها.

إنشاء ملصقات الفيديو

تعد ميزة ”إنشاء ملصقات الفيديو“ (Video Sticker Creation) أول ميزة مهمة تضيفها ”تيليغرام“ في العام الجاري، حيث تمنح المستخدمين القدرة على صنع ملصقات الفيديو الخاصة بهم، بالإضافة إلى الملصقات المتوافرة بالفعل على التطبيق.

وبمعنى آخر، يسمح التحديث الجديد للأشخاص باستخدام أي ملصق على التطبيق، بما في ذلك تلك المحولة من مقاطع الفيديو العادية.

وتسمح الميزة أيضًا للمستخدمين الاستعانة بالملصقات المستخدمة بانتظام من تطبيقات أخرى، واستخدامها على ”تيليغرام“.

تحسين ردود الفعل

والميزة الثانية هي ”تحسين ردود الفعل“ (Reactions)، حيث أضافت الشركة رسومًا متحركة أفضل وأكثر إحكامًا، وأتاحت أيضًا القدرة على القفز مباشرة إلى جميع ردود الفعل الجديدة التي ربما فاتت المستخدم، وهذه الميزة لا يتمتع بها تطبيق ”واتساب“.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم أيضًا أن يضغط باستمرار (ضغطة مطولة) على رمز رد الفعل لزيادة حجمه.

ردود الفعل المتزامنة

وأضاف التطبيق أيضًا ميزة ”ردود الفعل المتزامنة“، بمعنى أن ما يراه الراسل على شاشته هو بالضبط ما يراه المستلم.

وتحتوي تفاعلات ”تيليغرام“ الآن أيضًا على ميزة ”حالة القراءة“، مما يعني أن المستخدم يمكنه معرفة ما إذا كان شخص ما قد رأى رد فعله.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إضافتها ”رموزًا تعبيرية تفاعلية“ مع تأثيرات ملء الشاشة. ويشتمل الإصدار الجديد على 5 ردود أفعال جديدة تمامًا.

ويتيح الإصدار الأخير من التطبيق للمستخدمين إرسال ”ردود الفعل“ الجديدة كرموز تعبيرية تفاعلية مع دعم تأثيرات ملء الشاشة.

وتضمن الإصدار أيضًا تحسينات على الطريقة التي يتنقل بها المستخدمون عبر التطبيق.

وأطلقت الشركة مالكة التطبيق ميزة ”الدردشات الأخيرة“ (recent chats) على التطبيق بضغطة طويلة على زر ”رجوع“ (Back) الذي يوفر الآن العديد من التنقلات والخيارات الجديدة للمستخدمين.

واختتمت الشركة إعلانها بإدخال مجموعة من إصلاحات الأخطاء للمشكلات الشائعة والتي يعانى منها مستخدمو ”تيليغرام“ منذ، بما في ذلك ”ميزة الاتصال الصوتي“ (Voice Call) و“ميزة الترجمة المدمجة“ التي تترجم على الفور أي رسالة يتلقاها المستخدم بلغة غير لغته الأصلية، وذلك دون مغادرة نافذة الدردشة.

ويستخدم العديد من الأشخاص تطبيق ”تيليغرام“ كبديل للتطبيقات الأكثر شيوعًا، مثل: ”واتساب“، و“ماسنجر“.

وعلى الرغم من أنه، وفقًا للنقاد، لم ينجح أبدًا في التخلي عن وصفه بأنه استنساخ لتطبيق ”واتساب“، إلا أن قاعدة مستخدميه الهائلة – التي تبلغ 500 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم – تجعله قوة لا يستهان بها في عالم تطبيقات المراسلة الفورية.

وأحد أسباب زيادة شعبية ”تيليغرام“ هو القائمة الطويلة من الميزات التي يدعمها، حيث يُعتبر تطبيق رسائل محملًا بالميزات مقارنةً بمنافسه ”واتساب“.