بالأسعار| مواصفات وإمكانيات هاتفي Redmi Note 11S وRedmi Note 11 بعد إطلاقهما في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة Note 11 الجديدة في مصر، حيث ضمت هاتفين هما Redmi Note 11S وRedmi Note 11 بمواصفات أقوى من السابق.

مواصفات Redmi Note 11 :-

وزن 179 جرام وأبعاد 159.9×73.9×8.1 مم

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت

فريم الهاتف مُسطح

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري 1 تيرا

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1000 شمعة ومعدل تحديث يصل الى 90 هيرتز

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة

معالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة الأربعة الأقوى من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610

واجهة MIUI 13 مبنية على Android 11

النسخ المتاحة:

64 جيجا + 4 جيجا رام / 128 جيجا + 4 جيجا رام / 128 جيجا + 6 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2

الكاميرا:

كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

كاميرا خلفية رُباعية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج JN1، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم سماعات Stereo خارجية

الهاتف لا يدعم الـNFC

الهاتف يدعم الـIR Blaster

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock

بطارية ليثيوم بولمير بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3+ بقوة 33 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف:

الرمادي والأبيض والأزرق

الأسعار:

تبدأ أسعار Redmi Note 11 من ٣٣٩٩ جنية مصري لنسخة (٤/٦٤ جيجابايت) و٣٦٩٩ جنية مصري لنسخة (٤/١٢٨ جيجابايت) وأعلى نسخة (٦/١٢٨ جيجابايت) بسعر ٣٩٩٩ جنية مصري مع هدايا مجانية داخل علبة الهاتف من منتجات شاومي القيمة من خلال فروع Xiaomi Store وجميع منافذ البيع المُعتمدة وموقع أمازون من ١ فبراير الجاري.

ملحوظة: نسخة Redmi Note 11 (٤/٦٤ جيجابايت) متاحة فقط على موقع أمازون وفروع شاومي الرسمية، أما باقي النسخ متاحة في الأسواق.

مواصفات Redmi Note 11S :-

أبعاد 159.9×73.9×8.1 مم

وزن 179 جرام

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة IP53

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بسعة 1 تيرا

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز وسطوع يصل الى 1000 شمعة

طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 على الشاشة

معالج ميدياتك Helio G96 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.05 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2

نظام تشغيل Android 11 بواجهة شاومي MIUI 13

النسخ المتاحة

64 جيجا + 6 جيجا رام / 128 جيجا + 6 جيجا رام / 128 جيجا + 8 جيجا رام

ذاكرة من نوع UFS 2.2 والرامات من نوع LPDDR4X

الكاميرا:

كاميرا سيلفي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

كاميرا خلفية رُباعية، العدسة الأساسية 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر سامسونج HM2، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide Angle، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وتدعم Panorama مع تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

الهاتف يدعم سماعات Stereo خارجية

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC

الهاتف يدعم الـIR Blaster

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه

بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3+ بقدرة 33 وات ويتم شحنها عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف:

الرمادي والأزرق والأبيض

الأسعار:

وتبدأ أسعار Redmi Note 11s من ٤٣٩٩ جنية مصري لنسخة (٦/٦٤ جيجابايت) و٤٨٩٩ جنية مصري لنسخة (٦/١٢٨ جيجابايت) وأعلى نسخة (٨/١٢٨ جيجابايت) بسعر ٥١٩٩ جنية مصري مع هدايا مجانية داخل علبة الهاتف من منتجات شاومي القيمة من خلال فروع Xiaomi Store وجميع منافذ البيع المُعتمدة والهاتف سيكون متاح للبيع يوم 25 فبراير الجاري.