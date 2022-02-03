إغلاق 4.5 مليون حساب على منصة “Paypal”.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ 16 دقيقة

في خطوة مفاجئة، اتخذت شركة “Paypal” قراراً حازماً بإغلاق 4.5 مليون حساب، على منصتها، بسبب ما أسمته وجود “أطراف سيئة” تستفيد من برامج الحوافز التي تقدمها.

وجراء هذه الخطوة، تراجع سهم الشركة بشكل غير مسبوق بحسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وقالت الشركة التي تعيد هيكلة استراتيجيتها التسويقية، إنها لم تعد تتوقع وصول إجمالي عدد الحسابات النشطة لمستخدميها إلى 750 مليون حساب بحلول 2025، وتخلت عن أحد أهدافها الذي ساهم في زيادة إنفاقها خلال العام الماضي على حملات المبيعات.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن جون ريني المدير المالي للشركة قوله: “نقيم باستمرار قاعدة الحسابات النشطة لدينا للتأكد من أن الحسابات مشروعة.. هذا أمر مهم وبخاصة خلال فترة حملات الحوافز التي يمكن أن تكون مستهدفة من جانب الأطراف السيئة التي تحاول الإستفادة من هذه العروض دون أن يكون لديها أي نية لأن تكون عميلا شرعيا على منصتنا”.

وتراجع سعر سهم “باي بال” في تعاملات صباح الأربعاء في بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنيويورك بنسبة 25% إلى 132.40 دولار وهو تراجع غير مسبوق للسهم.

يشار إلى ان شركة باي بال تم إنشاؤها في الأصل بواسطة ماكس ليفشين وبيتر ثيل ولوك نوزيك في ديسمبر 1998 تحت مسمي كونفينيتي.

وهي شركة طورت برامج أمان للأجهزة المحمولة، ومن ثم حولت تركيزها إلى المحفظة الرقمية، حيث تم إطلاق الإصدار الأول من نظام المدفوعات الإلكترونية باي بال في عام 1999