“ألفابت” تحقق قفزة ضخمة في أرباحها.. إليكم سرّ ذلك!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 9:58 مساءً

تمكنت شركة “ألفابت”، المالكة لعملاق التكنولوجيا “غوغل”، من زيادة إيراداتها خلال الربع الرابع من العام الماضي بمقدار الثلث، وبذلك تجاوزت الأرباح والإيرادات المتوقعة، مدعومة بإيرادات الإنفاق على الإعلانات والخدمات السحابية.

وأعلنت ألفابت أمس الثلاثاء، أن أرباحها في الربع الأخير من السنة المالية للشركة بلغت 20.64 مليار دولار، مقابل 15.23 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأفادت بأن إيراداتها ارتفعت بـ32% لهذا الربع لتبلغ 75.33 مليار دولار، مقابل 56.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت الشركة تلك القفزة نتيجة للصعود الكبير في إيرادات إعلانات جوجل لتصل إلى 61.24 مليار دولار عن نفس الفترة مقابل 46.2 في الربع الأخير من العام السابق، كما زادت الإيرادات من يوتيوب وجوجل للبحث.

وارتفعت أيضا عائدات جوجل السحابية إلى 5.54 مليار دولار مقابل 3.83 مليار دولار العام الماضي.

وتعليقا على النتائج، قال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت :”يواصل استثمارنا العميق في تقنيات الذكاء الاصطناعي تقديم تجارب غير عادية ومفيدة للأفراد والأعمال”.

وأضاف: “لقد شهد الربع الرابع نموا قويا ومتواصلا في خدماتنا الإعلانية، التي ساعدت ملايين الشركات على الازدهار والوصول إلى المزيد من العملاء”.

ودخلت شركة جوجل الأمريكية مؤخرا معركة جديدة تتهم فيها بالاحتكار من قبل صناع الإعلانات حول العالم.

الاتهام الموجه لجوجل يأتي بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية نيتها وضع نظام جديد لملفات تعريف الارتباط، وهو ما وضع جوجل في “خانة الاتهام” كونها تريد احتكار بيانات العملاء.

وقدّمت جوجل الأسبوع الماضي نظاما جديدا تعتزم إضافته إلى المتصفّح “كروم”، من شأنه أن يضع حدّاً لملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات.

وكانت أبل قد أعلنت الخميس الماضي عن إيرادات فصلية قياسية بقيمة 124 مليار دولار، على الرغم من أزمة الرقائق الإلكترونية وتأثيرات كوفيد التي طالت لاعبين كبار آخرين في عالم التكنولوجيا.