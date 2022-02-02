«السفن تطير».. الأرصاد الجوية تفسر ظاهرة ضوئية نادرة في خليج السويس «صور وفيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

فسرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث وقعت صباح اليوم الأربعاء عند خليج السويس.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن السفن ظهرت بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر، وهي ظاهرة تعرف علمياً باسم "السراب العلوي".

وأوضحت الهيئة في منشورها أن ظاهرة السراب العلوي (Fata Morgan) تعد شكلاً نادراً ومعقداً من السراب، يحدث تشوهاً كبيرا للكائن أو الجسم، وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وأضافت: "عادة ما تحدث Fata Morgan في الأماكن القطبية أو في الصحاري، وقد تشمل أي نوع من الأشياء البعيدة بما في ذلك القوارب والجزر والساحل".

وأضافت هيئة الأرصاد أنه في كثير من الأحيان تنتهي ظاهرة السراب العلوي سريعاً، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة على الجانب الأيمن لأعلى، ومكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

وعن التفسير العلمي لظاهرة السراب العلوي، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تحدث نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار.

والانقلاب الحراري، هو حالة الغلاف الجوي، حيث يوجد هواء أكثر دفئا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ، وهذا الانقلاب الحراري هو عكس ما هو عليه عادة ويكون الهواء عادة أكثر دفئا بالقرب من السطح، ويكون أكثر برودة على مستوى أعلى.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالات الطقس الهادئ قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئاً على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة، تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة.

وتتطلب ظاهرة السراب العلوي وجود قناة، إذ لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب، بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبا دون وجود مجرى جوي، ولا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولا.

وأفادت صحيفة "الأهرام" بأنه تم إبلاغ صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس حيث ظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.