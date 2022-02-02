ابتكار علمي مميز لعلاج الحروق وإصلاح مناطق كبيرة من الجلد التالف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - في ابتكار علمي مميز، فقد بات باستطاعة آلة تنتج طبقات كبيرة من الجلد الجديد للتطعيم، أن تغير علاج المرضى الذين يعانون من حروق شديدة.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإنه باستطاعة de novo Cast أن تصنع بقع من الجلد بحجم طبق العشاء، والتي تستخدم بعد ذلك لإصلاح مساحات كبيرة من الجلد التالف.

يتم إجراء الزرع باستخدام رقعة بحجم طابع بريدي لبشرة المريض الصحية، مأخوذة من منطقة غير تالفة.

ثمّ يقوم الأطباء باستخراج الخلايا الجذعية (وهي الخلايا الرئيسية التي يمكن أن تتطور إلى أنسجة جديدة صحية)، والكولاجين (المادة الليفية التي تعطي الجلد مرونته) والخلايا الكيراتينية (الخلايا التي تجعل الجلد مقاوماً للماء وتوقف البكتيريا عن دخوله).

وعندما تصبح في المختبر، يتم إضافة هلام المياه القائمة ثم يتم تغذية الخليط في الجهاز مع عوامل النمو، والمواد الطبيعية الموجودة في الجسم التي تحفز نمو الخلايا الجديدة.

على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة أو نحو ذلك، ينمو الخليط إلى صفائح كبيرة تشبه الهلام من الجلد تصل إلى 100 مرة أكبر من المنطقة المحصودة. ثم يتم زرعها على حروق المريض.

يحتاج حوالي 130 ألف شخص سنوياً في إنجلترا إلى علاج طارئ للحروق.

على الرغم من أنّ معظمهم يمكن علاجهم بالضمادات، إلا أنه يجب إدخال حوالي 10000 إلى المستشفى لتلقي العلاج، بما في ذلك ترقيع الجلد. يتم تنفيذ عملية الترقيع حالياً عن طريق حصاد شبر واحد أو اثنين من الجلد من منطقة غير تالفة.

ثم يتم وضع هذا من خلال “ميشر”، وهو الجهاز الذي يجعل الشقوق الصغيرة تمتد إلى قطعة أكبر والتي يمكن أن تغطي المناطق المتضررة بشكل أكبر، حيث يتم خياطته في مكانه.

لكن هذه التقنية تمدد الجلد فقط إلى ما يصل إلى عشرة أضعاف حجمه الأصلي. وهذا يعني الحاجة إلى حصاد عدة بقع صحية من الجلد لإنتاج العديد من الزرع للمناطق المتضررة الكبيرة. يمكن أن يكون هذا مشكلة عندما يكون لدى المرضى القليل من الجلد الصحي المتبقي.

وبالإضافة إلى ذلك، إنّ عمليات ترقيع الجلد التقليدية تستخدم البشرة فقط، أو الطبقة العليا من الجلد، لأنّ أخذ أكثر من هذا سوف تؤدي إلى الكثير من الضرر.

ولكن في الحروق الكبرى، تتضرر أيضاً الأدمة، وهي الطبقة الداخلية من النسيج الضام للجلد والأوعية الدموية والأعصاب والغدد العرقية. فتصبح الندوب والأنسجة التالفة تحت مكان الزرع عرضة للالتهابات، مما يسبب الألم وتقييد الحركة.

إنّ الجلد الجديد من صنع الإنسان، والذي بدأ في الازدهار لأكثر من عقد من الزمان، وهو حالياً في التجارب السريرية في مراكز مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، يستخدم الأنسجة والأدمة الطازجة، وكذلك البشرة.

كانت عملية صنعه بطيئة وكثيفة، مع اضطرار موظفي المختبر إلى رعاية نمو كل ورقة جديدة يدوياً في أطباق كبيرة.

ومع ذلك، فإنّ آلة دينوفوكاست الجديدة، التي طورتها شركة كوتس السويسرية، قد قامت بتفعيل هذه العملية وجعلها صناعة، كما أنها مبرمجة لزراعة العديد من الزروع في نفس الوقت ويفعل ذلك بسرعة 30 في المائة أكثر من الزراعة باليد.

هذا مهم لأنّ ضحايا الحروق الكبرى يمكن أن يستسلموا للعدوى التي تدخل من خلال الجلد التالف، أو فقدان السوائل التي تهرب منه، أثناء انتظار الزرع.

من المقرر إجراء نتائج التجارب في العام المقبل أو نحو ذلك، لكنّ العلاج يستخدم بالفعل في حالات قليلة من الحروق المؤلمة، بما في ذلك حالة واحدة على الأقل في المملكة المتحدة، لأسباب إنسانية.

وقال ديفيد بارنز، جراح في مركز سانت أندرو للجراحة التجميلية والحروق في مستشفى برومفيلد في تشيلمسفورد، إسكس: “يبدو هذا العلاج واعداً جداً. واحدة من المشاكل مع عمليات الزرع الحالية هي أنها يمكن أن تكون غير مستقرة تماماً وتفشل بسهولة. يبدو أنّ هذه العملية أكثر قوة.”