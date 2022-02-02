إعادة الأموال من متجر تطبيقات آبل في آيفون

توفر آبل طريقة تمكنك من استعادة أموالك إذا قمت بشراء تطبيق بشكل خاطئ من متجر تطبيقات آيفون الخاص بها، ولكن لا تعمل هذه الطريقة مع التطبيقات التي قمت بشرائها منذ فترة طويلة، حيث يجب أن يكون التطبيق تم شرائه مؤخرًا من متجر التطبيقات ولم تمضي عليه فترة طويلة.

تعمل هذه الطريقة أيضًا مع أجهزة macOS ومتجر التطبيقات الخاص بها بشكل سهل وبسيط للغاية، ويمكنك استخدامها أيضًا مع تطبيقات آيباد المختلفة بسهولة.

وإذا لم تعمل معك هذه الطريقة فإنك تحتاج إلى التوجه للدعم الفني الخاص بآبل مباشرةً حتى تتمكن من الحصول على أموالك والتبليغ عن عملية الشراء الخاطئة التي تمت.

خطوات أستعادة الأموال من متجر تطبيقات آيفون

تعتمد هذه الطريقة على صفحة إنترنت بدلًا من خاصية مبنية داخل المتجر أو حتى تطبيق يتم تثبيته في هواتف آيفون، ويمكنك الاستفادة من هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى صفحة التبليغ عن الأخطاء عبر هذا الرابط، ومن ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب آبل الخاص بك.

وعندما تظهر لك قائمة اختيار سبب المشكلة أو المشكلة التي حدثت، قم باختيار طلب إستعادة الأموال مباشرةً عبر هذه القائمة.

وبعد ذلك تظهر لك قائمة أخرى تطلب منك اختيار السبب الذي ترغب في استعادة الأموال بسببه، ويمكنك هنا اختيار سبب رغبتك في استعادة الأموال مثل الشراء بالخطأ أو كون طفل قام بعملية الشراء.

وبعد ذلك اضغط على الخطوة التالية لتنتقل إلى قائمة التطبيقات التي قمت بشرائها مؤخرًا والتي يمكنك استعادة الأموال الخاصة بك منها، وبعد أن تختار التطبيق قم بالضغط على إرسال الطلب.

وتعمل هذه الطريقة بنفس الخطوات سواءً كان الأمر متعلق بتطبيق لحاسوب ماك الخاص بك أو تطبيق لهاتف آيفون الخاص بك، ويمكنك عبر هذه الطريقة استعادة أموالك من جميع التطبيقات التي لا ترغب في استخدامها.

ولكن لا تعود الأموال بشكل مباشر، حيث تقوم آبل بمراجعة الطلب الخاص بك وبعد ذلك تجد الأموال تعود إليك في خلال عدة أيام من إرسال الطلب والموافقة عليه.

وتوجد طريقة أخرى أكثر مباشرة، وهي عبر التوجه إلى متجر تطبيقات آبل سواءً كان في هاتف آيفون أو حاسوب ماك، ومن ثم اختيار التطبيق الذي قمت بشرائه وترغب في استعادة الأموال منه وبعد ذلك الضغط على التبليغ عن مشكلة، ومن ثم اختيار سبب استعادة الاموال بعد تأكيد تسجيل الدخول واتباع الخطوات المذكورة بالأعلى.

اقرأ ايضًا: طريقة العثور علي سماعات AirPods المفقودة عبر جهاز آيفون الخاص بك