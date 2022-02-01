احذروا الـ screen shots… ماذا كشف زوكربرغ عن تحديث مسنجر؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 9:41 مساءً

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا التي تضم موقع فيسبوك مارك زوكربرغ مستخدمي التطبيق من تصوير المحادثة على مسينجير او ما يعرف بالـ screen shot لأن الطرف الثاني سيصبح قادرا على العلم بذلك شرط ان تكون خاصية “اخفاء الرسائل” مفعّلة وهي خاصية يمكن تفعيلها في الاعدادات في حال كنت لا تريد ان تبقى محادثاتك موجودة لوقت طويل.

حزمة جديدة من التحديثات على تطبيق مسنجر أعلنها زوكربرغ ومن بينها هذا التحديث طالبا من المستخدمين ان يكونوا حذرين من تصوير المحادثة. وقال ان الاصدقاء سيتلقّون اشعارا يعلمهم اذا قمت بتصوير المحادثة . وهذا يعني انه اذا قام احد اصدقائك بارسال امر سري لك ولا يريدون ان يبقى في المحادثة وقتا طويلا وقمت انت بتصوير المحادثة. سيعلمون. فكن حذرا.

وكتب زوكربرغ على حسابه في فيسبوك: تحديث جديد على محادثات تطبيق مسنجر وستتلقون اشعارا في حال اخذ احدهم صورة لمحادثاتك ان كانت خاصية اخفاء الرسائل disappearing message مفعلة لديكم. وشارك زوكربرغ صورة لمحادثة بينه وبين زوجته يجربان فيها التحديث الجديد. وخاصية اخفاء الرسائل مماثلة لخاصية في تطبيق سناب شات حيث تختفي الرسائل والصور بعد فترة زمنية معينة.