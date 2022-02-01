OLED807.. تلفاز ذكي جديد من فيليبس بقياسات متعددة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة فيليبس تلفازها الذكي OLED807 الجديد بعدة قياسات.

وأوضحت الشركة الهولندية أن جهازها الجديد يعتمد على لوحة OLED.EX من LG Display، والتي تمتاز بدرجة سطوع أعلى من موديلات التلفاز OLED القديمة.

درجة سطوع أعلى

وقد تم تصنيع لوحات OLED.EX بشكل جزئي من الديوتيريوم، وهي تمتاز بدرجة سطوع أعلى بنسبة 30% مقارنة بلوحات OLED التقليدية، بالإضافة إلى أن حواف الشاشة أصبحت أنحف بنسبة 33%.

ويدعم التلفاز الذكي OLED807 تشغيل محتويات 4K HDR بمعدل 120 صورة في الثانية، كما قامت الشركة الهولندية بتركيب منفذ HDMI 2.1 مع دعم النطاق الترددي الكامل 48 جيجابت/الثانية.

يدعم الألعاب

ولعشاق الألعاب يمتاز تلفاز فيليبس الجديد بدعم تقنية FreeSync Premium من AMD وتقنية نفيديا G-Sync وكذلك وضع HDMI Auto Low Latency Mode، علاوة على أنه يمكن تغيير الإعدادات الخاصة بالألعاب بسرعة عن طريق Game Bar.

وتعمل تقنية Anti Burn- in على منع حرق المحتويات من خلال التعرف على المحتويات الثابتة مثل شعار المحطة التليفزيونية دون التأثير على بقية الصورة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضا على نظام صوتي 2.1 بقدرة 70 وات مع نظام الإضاءة Ambilight رباعي الجوانب، ويعتمد تلفاز فيليبس الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد مع دعم وظيفة المساعد الصوتي من جوجل.

وأعلنت فيليبس عن طرح التلفاز الذكي OLED807 الجديد بشاشة قياس 48 و55 و65 بوصة، وسيتم طرحه في الأسواق العالمية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شركة فيليبس الهولندية، عن إطلاق التلفاز الذكي OLED+986 الفاخر الجديد.

وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يجمع ما بين التصميم الأنيق ولوحة OLED ساطعة وسماعة ساوند بار فاخرة من باورز آند ويلكينز Bowers & Wilkins مع دعم تقنية دولبي Atmos.