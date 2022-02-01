علوم وتكنولوجيا

صور ثلاثية الأبعاد... تحديث جديد في منصات 'ميتا'

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بغداد - ياسين صفوان - طرحت شركة ميتا، صورًا افتراضيّة ثلاثيّة الأبعاد على منصّات "فايسبوك"، "إنستغرام"، و"ميسينجر".

يتيح  هذا التحديث استخدام الصورة الافتراضية كصورة شخصيّة، وإرسالها كملصقات عبر الدردشات، بالإضافة إلى استعمالها على تقنيّات الواقع الافتراضيّ التابعة للشركة.

 

وتزامنًا مع هذا التحديث، كتب المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ على حسابه عبر "فيسبوك": يجب أن يكون metaverse أكثر قابلية للتشغيل البيني وانفتاحًا من أي منصة حوسبة من قبل. تفخر Meta بالانضمام إلى "”Crypto Open Patent Alliance لإتاحة براءات اختراع التشفير الخاصّة بنا لأي شخص لاستخدامها حتى نتمكن جميعًا من بناء هذا المستقبل معًا.

 

 

وأقرّت "ميتا" بدورها بأن الصّور الرمزيّة الافتراضيّة لا تزال "خطوة مبكّرة" من شأنها تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس.

وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات.

 

 

وأقرّت "ميتا" بدورها بأن الصّور الرمزيّة الافتراضيّة لا تزال "خطوة مبكّرة" من شأنها تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس. وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات. — Meta (@Meta)

 

وكان زوكربرغ قد أعلن في تشرين الأول الماضي تغيير اسم الشركة إلى ميتا المشتقة من "ميتافيرس" metaverse  الذي يرى أنه مستقبل الشركة والعالم.

و الكلمة تتعلق بمزيج من التجارب الاجتماعية التي ستتوفر أونلاين أو عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق، كشف زوكربرغ عن تحديث جديد في تطبيق "ماسنجر" للمحادثات.
يطال هذا التحديث وظائف ماسنجر ذات التشفير التام أو end to end encrypted بالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة.

وأوضح زوكربرغ أن هذا التحديث يمكّن المستخدمين من استقبال اشعار اذا تم التقاط صورة "سكرين شوت" للمحادثة.

 وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.

 

كذلك، أعلن زوكربغ أن شركة ميتا تبني ما يزعم أنه أسرع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي في العالم كجزء من خطط لبناء مشروع "ميتافيرس" الافتراضي.

لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا العالم، اضغط على الرابط التالي:

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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