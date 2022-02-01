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انت الان تتابع خبر صور ثلاثية الأبعاد... تحديث جديد في منصات 'ميتا' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طرحت شركة ميتا، صورًا افتراضيّة ثلاثيّة الأبعاد على منصّات "فايسبوك"، "إنستغرام"، و"ميسينجر".
يتيح هذا التحديث استخدام الصورة الافتراضية كصورة شخصيّة، وإرسالها كملصقات عبر الدردشات، بالإضافة إلى استعمالها على تقنيّات الواقع الافتراضيّ التابعة للشركة.
وتزامنًا مع هذا التحديث، كتب المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ على حسابه عبر "فيسبوك": يجب أن يكون metaverse أكثر قابلية للتشغيل البيني وانفتاحًا من أي منصة حوسبة من قبل. تفخر Meta بالانضمام إلى "”Crypto Open Patent Alliance لإتاحة براءات اختراع التشفير الخاصّة بنا لأي شخص لاستخدامها حتى نتمكن جميعًا من بناء هذا المستقبل معًا.
وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات.
Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD— Meta (@Meta) October 28, 2021
و الكلمة تتعلق بمزيج من التجارب الاجتماعية التي ستتوفر أونلاين أو عبر الإنترنت.
وفي وقت سابق، كشف زوكربرغ عن تحديث جديد في تطبيق "ماسنجر" للمحادثات.
يطال هذا التحديث وظائف ماسنجر ذات التشفير التام أو end to end encrypted بالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة.
وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.
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