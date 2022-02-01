صور ثلاثية الأبعاد... تحديث جديد في منصات 'ميتا'

وأقرّت "ميتا" بدورها بأن الصّور الرمزيّة الافتراضيّة لا تزال "خطوة مبكّرة" من شأنها تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس. وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات. — Meta (@Meta)

وكان زوكربرغ قد أعلن في تشرين الأول الماضي تغيير اسم الشركة إلى ميتا المشتقة من "ميتافيرس" metaverse الذي يرى أنه مستقبل الشركة والعالم.

و الكلمة تتعلق بمزيج من التجارب الاجتماعية التي ستتوفر أونلاين أو عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق، كشف زوكربرغ عن تحديث جديد في تطبيق "ماسنجر" للمحادثات.

يطال هذا التحديث وظائف ماسنجر ذات التشفير التام أو end to end encrypted بالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة.