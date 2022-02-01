بالصور.. تعرف إلى المواصفات المميزة والفريدة لحاسب Craob الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

كشفت شركة Craob عن جهاز حاسب دفتري فائق النحافة يأتي دون أي منافذ أو إطارات للشاشة.

يعد جهاز Craob X أحدث أجهزة ultrabook بسماكة 7مم، وتصميم لا يتضمن أي منافذ، وهو أول جهاز يأتي دون أي إطارات للشاشة.

ولقد كُشِف عن جهاز Craob X اليوم عبر MyLaptopGuide، حيث يأتي الجهاز بحجم شاشة 13.3 إنش، بدقة عرض 4K، وتتضمن الشاشة ثقب للكاميرة.

كما يأتي الجهاز بملحق شاحن لاسلكي يتصل مغناطيسياً بالجهاز من الجهة الخلفية، ويتضمن هذا الملحق على عدد من المنافذ ليعمل كوحدة خارجية للجهاز متعددة المنافذ والتي تشمل منفذ USB فئة A، ومنفذ USB فئة C منفذ thunderbolt، مدخل للسماعات، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD، ويدعم الجهاز الشحن اللاسلكي ونقل الملفات وإستقبال الملفات المرسلة.

ويدعم هذا الإصدار الجيل 12 من معالجات إنتل Core i7-1280P، مع كرت شاشة Iris Xe، ويأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة 2 تيرابايت في PCIe SSD، ويدعم تقنية Wi-Fi 6E، كما يأتي الجهاز بلوحة مفاتيح chiclet.