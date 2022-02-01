توقع “مثير” لرئيس السلفادور بقفزة قوية في سعر البيتكوين!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - منذ 8 دقائق

توقع رئيس السلفادور ارتفاع سعر عملة البيتكوين بشكل هائل، بدعم الطلب المتزايد ومحدودية المعروض من العملة المشفرة.

وقال “نجيب بوكيلي” عبر موقع التواصل “تويتر”: “حدوث زيادة هائلة في أسعار البيتكوين هي بمثابة مجرد مسألة وقت، الأمر يتوقف على العرض والطلب”.

وأضاف: “تخيل أنه عندما يقرر كل واحد من الخمسين مليون مليونير حول العالم شراء بيتكوين واحد فقط، في الوقت الذي لن يكون فيه سوى 21 مليون وحدة، وبالتالي فإن المعروض لن يكفي حتى لنصف هؤلاء الناس”.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب حكومة السلفادور قبل أيام بالتوقف عن استخدام العملة المشفرة كعملة قانونية، بفعل المخاطر على الاستقرار المالي.

وتعرضت عملة البيتكوين لهبوط يتجاوز 20% منذ بداية العام الجاري، كما انخفضت من الذروة المسجلة في نوفمبر الماضي قرب 69 ألف دولار لتتداول حالياً قرب مستوى 37 ألف دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.99% ليصل إلى 36997.3 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.75% إلى 2507.36 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.27% لتصل إلى 369.99 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 4.93% ليسجل 1.02 دولار.

وفقد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 5.39% إلى 0.58589 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 7.93% إلى 17.41 دولار.

وهبط سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.98% إلى 0.137 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 5.32% ليصل إلى 105 دولار.

وفقد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK ما قيمته 3.01% إلى 16.85 دولار.