تعرف عليها.. دولة تتجه لحظر لعبة ببجي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - منذ 4 ساعات

تصدرت لعبة “ببجي” ساحة الألعاب، لتصبح الشغل الشاغل لمعظم الناس صغاراً وكباراً، حيث أثرت هذه اللعبة سلباً على مجتمعات كثيرة، الأمر الذي دفع عدة دول لحظرها.

دعت الشرطة الباكستانية لمنع لعبة الفيديو الشهيرة “ببجي” بعد أيام على إقرار مراهق بأنه قتل 4 من أفراد عائلته تحت تأثير تلك اللعبة العنيفة.

وقال المحقق في شرطة لاهور عمران كيشاور إن مرتكب الجريمة علي زين (18 عاما)، كان يعيش في عزلة تامة داخل غرفته وكان مدمنا على اللعبة.

وقد أكد زين لشرطة لاهور قبل أيام أنه قتل كلا من والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه في 18 يناير، “بسبب تأثره الشديد بلعبة “ببجي”.

وعلق المحقق كيشاور، أن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأضاف: “من هنا قررنا أن نوصي بمنع تلك اللعبة”.

ونقلت صحيفة “داون” عن مسؤول في شرطة لاهور أن المراهق “أطلق النار على أفراد عائلته معتقدا أنهم سيعودون إلى الحياة كما الحال في اللعبة” التي تحقق رواجا كبيرا بين المراهقين، وهي لعبة قتالية تكون الشخصيات الافتراضية فيها مزودة أسلحة نارية، ويقضي الهدف منها بأن يقتل اللاعب أكبر عدد من خصومه ليبقى وحده على قيد الحياة في النهاية.

يذكر أن بعض البلدان منعت اللعبة، مثل الصين والهند، وفي باكستان كانت قد منعت مؤقتا.

وصدرت اللعبة في 23 مارس/آذار 2017 على أجهزة الكمبيوتر و”الإكسبوكس”، كما وصلت إلى أوج انتشارها عام 2018 عندما احتلت أجهزة الموبايل.

وتقوم اللعبة على قاعدة “البقاء للأقوى”، إذ تبدأ بـ100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد، ومن أسباب شهرة “ببجي” أنها مجانية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم بساحة قتال، وتتيح لهم مجانية التحدّث لوقت غير محدد.