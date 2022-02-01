“الإعصار القنبلة”… ما هو ومتى يبدأ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - يُعرف إعصار القنبلة بأنه عاصفة متوسطة ومكثفة لها ضغط منخفض في مركزها ومجموعة من الأحوال الجوية المرتبطة بها، من العواصف الثلجية إلى الرعدية الشديدة إلى هطول الأمطار الغزيرة.

وتصبح الزوبعة “قنبلة” عندما ينخفض ​​ضغطها المركزي بسرعة كبيرة – بما لا يقل عن 24 مليبار في 24 ساعة.

وأعطى اثنان من خبراء الأرصاد الجوية المشهورين، فريد ساندرز وجون جياكوم، هذا النمط اسمه في دراسة أجريت عام 1980.

وعندما “يقصف” الإعصار أو يخضع لعملية تكوين القنبلة، فإن هذا يخبرنا أن لديه إمكانية الوصول إلى المكونات المثلى للتقوية، مثل الكميات العالية من الحرارة والرطوبة والهواء المتصاعد. ولا تتكثف معظم الأعاصير بسرعة بهذه الطريقة. وتضع الأعاصير المتفجرة المتنبئين في حالة تأهب قصوى، لأنها يمكن أن تحدث آثارا ضارة كبيرة.

ويعد الساحل الشرقي للولايات المتحدة أحد المناطق التي ينتشر فيها تكون القنابل. وذلك لأن العواصف في خطوط العرض الوسطى – وهي منطقة معتدلة شمال المناطق المدارية تشمل الولايات المتحدة القارية بأكملها – تستمد طاقتها من التباينات الكبيرة في درجات الحرارة.

وعلى طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال فصل الشتاء، هناك تباين حراري قوي بشكل طبيعي بين الأرض الباردة وتيار Gulf Stream الدافئ. وفوق المحيط الأكثر دفئا، تكون الحرارة والرطوبة وفيرة. ولكن بينما يتحرك الهواء القاري البارد في السماء ويحدث فرقا كبيرا في درجة الحرارة، يصبح الغلاف الجوي السفلي غير مستقر. ويرتفع الهواء ويبرد ويتكثف مكونا غيوما وهطولا.

وتتطلب الأعاصير الشديدة أيضا ظروفا مواتية فوق السطح. ويمكن لرياح المستوى العلوي القوية بشكل خاص، والمعروفة أيضا باسم “الخطوط النفاثة” والموجات عالية السعة المضمنة في مسارات العاصفة، أن تساعد في إجبار الهواء على الارتفاع.

وعندما يتخطى خط نفاث قوي نظام الضغط المنخفض المتطور، فإنه يخلق نمط ردود الفعل الذي يجعل الهواء الدافئ يرتفع بمعدل متزايد. وهذا يسمح للضغط بالانخفاض بسرعة في وسط النظام. ومع انخفاض الضغط، تشتد الرياح حول العاصفة.

وفي الأساس، يحاول الغلاف الجوي موازنة اختلافات الضغط بين مركز النظام والمنطقة المحيطة به.

ويتوقع المتنبئون بالطقس أن شمال شرق الولايات المتحدة سيتأثر بعاصفة شتوية قوية في 28-30 يناير 2022. وتدعو نماذج التنبؤ إلى رقعة من الثلوج من نورث كارولينا الساحلية شمالا إلى Maine.

وفي حين أن المواقع الدقيقة وكميات تساقط الثلوج لا تزال غير مؤكدة، فإن أجزاء من نيو إنغلاند الساحلية تبدو أكثر عرضة لخطر تلقي 8-12 بوصة أو أكثر من الثلوج المتراكمة الكثيفة. وإلى جانب الرياح المتوقع أن تزيد سرعتها عن 50 ميلا في الساعة على طول الساحل، من المرجح أن تنتج العاصفة ظروف عاصفة ثلجية، واندفاع العواصف، والفيضانات الساحلية، وتلف الرياح وتآكل الشواطئ.

ومن المتوقع أن تبدأ حياة هذه العاصفة قبالة سواحل جنوب شرق الولايات المتحدة كنظام ضغط منخفض ضعيف. وبعد 24 ساعة فقط، تتوقع النماذج العالمية أن الضغط المركزي سينخفض ​​بمقدار 35-50 مليبار.

وإذا تطورت هذه العاصفة كما تنبأت التوقعات، بمساعدة الرياح التي تهب بسرعة تزيد عن 150 ميلا في الساعة في الغلاف الجوي العلوي، ودرجات حرارة سطح البحر الدافئة جدا بعيدا عن الشاطئ (2-4 درجات فهرنهايت أدفأ من المتوسط)، وجو غير مستقر للغاية، سيكون لها المكونات الأساسية لإعصار قنبلة.

يذكر أن التقرير جرى إعداده بمشاركة إستر مولينز، أستاذة الجغرافيا المساعدة في جامعة فلوريدا.