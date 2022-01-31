اللون الأحمر يطغى على سوق العملات المشفرة.. بيتكوين تواصل التراجع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 07:16 مساءً - واصلت أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين تسجيل المزيد من الهبوط، حيث قادت بيتكوين التراجع ليطغى اللون الأحمر على سوق العملات المشفرة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال مستهل تعاملات اليوم بنسبة 4% لتصل إلى 1.67 تريليون دولار.

دعم أمازون

وفي تطوّر محسوب للعملات الرقمية، أعلن متجر أمازون مؤخرا عن قبول الدفع بالعملات المشفرة لمنتجات إيلفيت براندز Elevate Brands.

وتتعاون شركة إيليفيت براندز، التي تمتلك مجموعة من شركات المنتجات الاستهلاكية والتي ترتكز أعمالها على منصة أمازون لبيع المنتحات، مع كوين بيز برايم Coinbase (NASDAQ:COIN) Prime لتقديم ذلك.

وقال ريان جينيسين، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت براندز: “لقد علمنا بالأمر لذلك يسعدنا أن نكون أول شركة في نظام Amazon البيئي تقدم خيار Cash أو Coin”، بحسب بيان صحفي.

وجمعت إيليفيت أكثر من 370 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين وتمتلك أكثر من 30 علامة تجارية خاصة. تقول الشركة إنها من أفضل 100 بائع على موقع أمازون.

وباع شركاء البيع في أمازون في الولايات المتحدة أكثر من 3.8 مليار منتج وبلغ متوسط المبيعات أكثر من 200 ألف دولار، بزيادة سنوية من حوالي 170 ألف دولار، وفقًا لتقرير تمكين الأعمال الصغيرة في أمازون 2021، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ماسك يتخلى عن بيتكوين

وأظهر أحدث تقرير ربع سنوي لتسلا (TSLA) أن قيمة بيتكوين التي اشترتها تسلا (NASDAQ:TSLA) في فبراير/شباط الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار قد تقلصت إلى 1.26 مليار دولار.

ولا يعود سبب الانخفاض فقط إلا ما عانته بيتكوين مؤخرًا من هبوط قوي، لكنه إلى حقيقة أنه تم بيع 10% من رصيد البيتكوين لدى تسلا في هذه الأثناء لاختبار سيولة العملة الرقمية، وفقًا لما أعلنته الشركة.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.99% ليصل إلى 36997.3 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.75% إلى 2507.36 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.27% لتصل إلى 369.99 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 4.93% ليسجل 1.02 دولار.

وفقد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 5.39% إلى 0.58589 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 7.93% إلى 17.41 دولار.

وهبط سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.98% إلى 0.137 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 5.32% ليصل إلى 105 دولار.

وفقد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK ما قيمته 3.01% إلى 16.85 دولار.