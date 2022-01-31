الصين تحذف تطبيق “مواعدة” من جميع متاجر تطبيقاتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت تقارير تقنية، بأنه تم حذف تطبيق “مواعدة” للمثليين من متجر تطبيقات “آبل” داخل الصين، وكذلك من ‏متاجر تطبيقات “أندرويد” الشهيرة في الدولة الآسيوية.‏

واختفى تطبيق “غريندر” من متجر “آبل” للتطبيقات في الصين، بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، ولكن ليس من الواضح متى تم حذفه من متاجر تطبيقات “أندرويد”، والتي تديرها شركات محلية مثل “هواوي” و”تنسنت”، وفقا وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وجاء حذف التطبيق في أعقاب إعلان الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، عن اتخاذها إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني والمواد الإباحية والأنشطة “غير المحظورة” على الإنترنت، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.

ويأتي تشديد القيود قبل استضافة الصين لأولمبياد بكين الشتوية، والتي من المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وعلى الرغم من أن المثلية الجنسية ليست غير قانونية في الصين، فقد لاحظ المراقبون أن السياسات الحكومية كانت غير متسامحة بشكل متزايد، وتعاملت أجهزة الرقابة في بكين مع مواضيع المثليين في وسائل الإعلام بشكل خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبق “غريندر” كان مملوكا لشركة صينية هي “Beijing Kunlun Tech” حتى أوائل 2020، لكنها أعلنت في ذلك العام عن بيع الخدمة لشركة “San Vicente Acquisition” التي تتخذ من أمريكا مقرا لها، بعد أن أعربت السلطات الأمريكية عن مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي.

وأصبحت عمليات إزالة التطبيقات من متجر التطبيقات داخل الصين شائعة خلال السنوات الأخيرة، خاصة التي تركز على خدمات شاملة، من أخبار إلى “بودكاست” وخرائط، وذلك على ما يبدو بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها للوصول إلى محتوى بغيض أو تسهيل الأنشطة التي تعتبر غير قانونية في البلاد.