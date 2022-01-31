سيء شديد البرودة .. طقس مصر الأيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - تتعرض البلاد هذه الأيام لحالة من الطقس السيء شديد البرودة، يصحبه سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية، مع إنخفاض درجات الحرارة .

رصدت " بوابة أخبار اليوم " لحظة سقوط الأمطار على بعض المناطق، والتي تسببت في تعطيل حركة المركبات والمواطنين في الشارع .

وما زالت الأجواء الباردة وموجة الطقس السييء تكشر عن أنيابها للمواطنين، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل.

وأوضحت الهيئة أن طقسا باردا يسود نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتكون الصقيع فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين خلال الساعات المقبلة، ويكون هناك نشاط رياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.