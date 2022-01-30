أفضل 4 بدائل بحث Spotlight في أنظمة macOS

يعرف جميع مستخدمي أنظمة macOS خاصية بحث Spotlight وكيف يمكن لها أن تسهل أسلوب عملك كثيرًا، حيث تساعد هذه الخاصية المستخدمين في الوصول إلى ما يبحثون عنه بسهولة كبيرة وسرعة كبيرة عند استخدامها، وهي توفر عليهم الوقت وتعتبر جزءًا ضروريًا من تتابع عمل مستخدمي أنظمة ماك.

ولكن هل يمكنك استبدال هذه الأداة المبنية داخل النظام من قبل آبل واستخدام أداة بديلة لها من طرف ثالث؟ بالطبع تقدم أداة آبل الكثير من الميزات وتعمل آبل على تحديثها بشكل مستمر ولكن لازلت التطبيقات الخارجية متقدمة عنها كثيرًا ويمكن أن تقدم ميزات مختلفة ومميزة للغاية.

وقد قمنا بجمع أفضل بداية هذه الخاصية في أنظمة macOS حتى تتمكن من استخدامها بسهولة والاستمتاع بميزاتها المتنوعة.

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يمتاز تطبيق Alfred بكونه قادرًا على تقديم الكثير من الميزات والوظائف المعقدة بسهولة ودون الحاجة إلى واجهة معقدة أو كبيرة للغاية، حيث يمكنك عبر هذا التطبيق توجيه أوامر مختلفة للنظام مثل إزالة التطبيقات أو إزالة الأقراص الخارجية بالإضافة إلى وضع النظام في حالة النوم إن كنت ترغب في ذلك عبر مربع البحث فقط.

كما يمكنك تثبيت تطبيقات خارجية وإضافات خارجية للنظام حتى تتمكن من التحكم فيه بشكل أفضل وإدارة معلومات نظامك بشكل أفضل وسهولة أكبر.

ويقدم التطبيق الميزات الفريدة من نوعها التالية:

إمكانية إنشاء منقحات بحث خاصة بالاعتماد على نوع واحد من الملفات وحجم مربع البحث.

إدارة حافظة النسخ واللصق والاحتفاظ بنسخة من سجل الملفات والنصوص والصور بداخلها وإمكانية دمجهم معًا.

توسيع الكلمات والجمل التي تقوم استخدامها بكثرة وشكل مستمر

إنشاء أوامر العمل التلقائية لتتمكن من ادارة الوظائف المختلفة بشكل تلقائي دون الحاجة لتوجيه أوامر أو كتابة أي أوامر داخل النظام.

ويمكنك تحميل التطبيق بشكل مجاني واستخدامه أيضًا، كما يضم التطبيق نسخة مدفوعة يمكنك الاشتراك بها.

تطبيق Find Any File لنظام macOS

يعمل هذا التطبيق جنبًا إلى جنب مع بحث Spotlight الموجود في نظام macOS بشكل افتراضي، وهو لا يقوم باستبداله بشكل كامل.

وكما يوحي اسم التطبيق، فإن الهدف الرئيسي وراءه هو البحث عن الملفات وإيجادها داخل مختلف الأقراص حتى وإن كانت أقراص متصلة بالشبكة وليست أقراصًا محلية.

ويمكنك عبر استخدام هذا التطبيق إيجاد الملف الموجودة داخل الحزم المضغوطة أو المجلدات التي لا تظهر في بحث Spotlight، كما يمكنك إضافة الأقراص الخارجية التي لا تدعم البحث السريع مثل أنظمة NAS المختلفة.

وتعتبر الميزة الأهم أنك تستطيع الوصول إلى التطبيق بسهولة عبر أي تطبيق آخر مثبت في حاسوبك دون الحاجة لفتح التطبيق بشكل فردي.

يمتلك هذا التطبيق مجموعة استخدامات مشابهة كثيرًا لتطبيق Alfred الذي ذكرناه بالأعلى، ولكن تختلف الواجهة قليلًا مع مجموعة ميزات إضافية فيه.

وتعتبر الميزة الأهم في هذا التطبيق هي إدارة جداول العمل وعرض الترتيبات الخاصة بها بالإضافة إلى كتابة قوائم العمل وتصديرها للتطبيقات المختلفة كما ترغب.

كما يمكنك تثبيت مجموعة من الإضافات الخارجية بسهولة عبر متجر التطبيقات، وعرض البيانات الخاصة بالملفات قبل فتحها وأثناء مربع البحث من خلال القائمة الجانبية الخاصة به.

ويمتاز التطبيق بكونه مجانيًا حيث تستطيع تثبيته واستخدامه بسهولة وبشكل مجاني دون الحاجة لشراءه، ولكن قد تحتاج إلى شراء الإضافات الخاصة به.

يمتاز هذا التطبيق بإمكانية عرض الملفات والمستندات المتعلقة بعملية البحث التي تقوم بها، وبالتالي يستطيع عرض جميع الملفات المتعلقة بهذا الملف أو عمليات البحث المتعلقة به من أجل وصول أسهل وأسرع إلى الملفات التي تحتاجها.

ويمكنك البحث عبر مواقع الإنترنت أيضًا بسهولة باستخدام خاصية البحث في الانترنت المتقدمة الموجودة بداخله، كما يمكنك البحث بسهولة عن الرموز التعبيرية عبر استخدام الخاصية المسؤولة عنها داخل التطبيق.

وتستطيع أيضًا دمج التطبيق بسهولة مع مختلف التطبيقات الموجودة في حاسوبك وإستخدامه معها بكل سهولة.

ولكن تحتاج لشراء التطبيق حيث يتوفر بسعر 33 دولار ولكن توجد نسخة تجربة مجانية خاصة به.