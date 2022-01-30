“غوغل كروم” يختبر تحذيرا يمنع وقوع مستخدميه في خطأ كبير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تقارير تقنية حديثة، أن متصفح البحث “غوغل كروم”، على أجهزة “أندرويد” يختبر في الوقت الحالي، ميزة قد تبدو صغيرة، لكنها ‏ستمنع مستخدميه من الوقوع في خطأ كبير.‏

ويحمل إصدار قناة “كاناري” من متصفح “كروم 100” لنظام “أندرويد” علامة إعدادات جديدة تسأل المستخدمين إذا كانوا يرغبون بالفعل في إغلاق كافة علامات التبويب في وقت واحد، وذلك في حال أن ضغطوا على ذلك بالخطأ، وذلك لحفظ العديد من عمليات البحث، وفقا لموقع “أندرويد بوليس”.

وتعد إصدارات “كاناري” غير مستقرة، لذا قد ترغب في الانتظار حتى الإصدار التجريبي أو الإصدار المصقول من “غوغل كروم” للاستفادة من الميزة الجديدة.

ومن غير الواضح متى يمكن لشركة “غوغل” إنشاء العلامة في الإعدادات العادية، أو تمكينها افتراضيا للمستخدمين.

يشار إلى أن متصفح “غوغل كروم” طرح العام الماضي العديد من الميزات لمستخدميه، من أبرزها “تتبع الأخبار” (RSS) إلى الهواتف الذكية، التي عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.

كما أعلن “كروم” عن اختباره ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية البحث على الإنترنت، وهي “Journeys” أو “الرحلات”، التي توفر على المستخدمين البحث في سجل البحث يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية “Bookmarks” بكل المواقع التي تم زيارتها سابقا.

كما تختبر غوغل مجموعة من المزايا الجديدة على متصفح كروم، سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية، لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين، خصوصاً مع تصاعد حدة المنافسة من جانب متصفحات عديدة مثل مايكروسوفت إيدج وفيفالدي وBrave.

وتأتي الميزة الأولى على أجهزة الكمبيوتر، وهي تتعلق بتسهيل عملية التحكم في الأصوات التي تعمل بشكل مقصود أو غير مقصود داخل علامات التبويب المفتوحة Tabs، داخل نافذة متصفح كروم.

وحالياً حين يرغب المستخدم في إيقاف الأصوات التي تعمل داخل تبويب ما، يكون عليه الضغط مرة واحدة بزر الفأرة الأيمن على علامة التبويب المقصودة، ومن ثم يتم الضغط على خيار “كتم الصوت Mute Site، بحسب ما نشره موقع 9to5Google.