مطور تطبيق IBeer يكشف الأرباح اليومية التي حققها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لا يعرف مزايا تطبيق iBeer إلا الجيل الأول من مستخدمي iPhone، حيث لم يكن تطبيق “iBeer” خدعة مرحة تجلب الابتسامات على وجوه الملايين فحسب، بل كان أيضًا “طاغوتًا صناعيًا” أكسب منشئه ستيف شيراتون الذي يبلغ من العمر 37 عامًا ما يصل إلى 20000 دولار يوميا.

تعود حكاية شيراتون، إلى وقت كان يمكن للمرء فيه أن يستمتع بآلاف المشاهدات من خلال التظاهر ببساطة بشرب البيرة من الهاتف، بحسب ما ذكر موقع “theverge”.

كما يشرح شيراتون، تم بالفعل تنفيذ “gag” الأصلي باستخدام مقطع فيديو ثابت تم بيعه على “iTunes” مقابل 2.99 دولار.

ولكن عندما أطلق ستيف جوبز متجر التطبيقات في عام 2008، اتصلت شركة آبل بشيراتون، والتي كانت تبحث عن مطورين يمكنهم إنشاء تطبيقات لإظهار إمكانات iPhone.

لذلك قام شيراتون بإصلاح المفهوم بشركة تم تشكيلها حديثًا باسم “Hottrix”، واستبدل الرسوم المتحركة بأصول فيديو حقيقية والخطوة الرئيسية كانت ربط تلك المقاطع بالحركات التي اكتشفها مقياس تسارع آيفون عند هز الهاتف.

نظرًا لبساطته حقق “iBeer” نجاحًا فوريًا، كما قال شيراتون، وأضاف: “لقد تواجدنا في المركز الأول [في متجر التطبيقات] في اليوم الأول وبقينا هناك لمدة عام تقريبًا، بصرف النظر عن روح الدعابة المرئية، حقق iBeer نجاحًا كبيرًا لأنها سمحت للناس بالإظهار لأصدقائهم قدرة الهاتف.

يمكنك أن تعرض عليهم الخرائط وكل هذه الأشياء العبقرية، لكن iBeer كان أسهل في الفهم وطريقة مرحة وممتعة لإظهار مقياس التسارع الخاص بأيفون وشاشته الساطعة بألوان فائقة الواقعية”.