فيديو.. لوجيتك تكشف عن لوحة مفاتيح بألوان مميزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - أعلنت شركة لوجيتك عن إطلاق لوحة المفاتيح POP Keys والفأرة POP Maus ولوحة لوجيتك Desk Mat الجديدة بألوان زاهية.

وأوضحت الشركة السويسرية أنها تهدف من خلال منتجاتها الجديدة إلى جعل سطح المكتب محطا للأنظار.

وتتوافر لوحة المفاتيح والفأرة في ثلاثة ألوان مختلفة Daydream (الأرجواني والأصفر والأخضر والأبيض) وBlast (الأسود والرمادي والأصفر) وHeartbreaker (الوردي وخليط من الأحمر والوردي)، وتتوافر لوحة لوجيتك Desk Mat بألوان متناسقة مع لوحة المفاتيح والفأرة الجديدة.

مميزات خاصة

وتعتبر أزرار الرموز التعبيرية من الميزات الخاصة بمنتجات لوجيتك POP من سلسلة Studio؛ حيث يمكن للمستخدم برمجة هذه الأزرار بواسطة برنامج لوجيتك Options بالرموز التعبيرية المفضلة، علاوة على توافر زر على الجانب العلوي للفأرة POP Maus يتيح للمستخدم فتح قائمة الرموز التعبيرية.

وإلى جانب الألوان الزاهية، تمتاز لوحة المفاتيح POP Keys الجديدة من لوجيتك بمظهر كلاسيكي وأزرار ميكانيكية تشبه الآلة الكاتبة، وإلى جانب أزرار الرموز التعبيرية يتوافر أيضا 12 زرا للاختصارات بما في ذلك Snip Screen وMute Mic وMedia Keys.

تقنية سمارت ويل

وتعتمد الفأرة على تقنية سمارت ويل (SmartWheel) للتمرير السريع والدقيق، ويتم الاتصال بين لوحة المفاتيح والفأرة والحواسيب عن طريق تقنية البلوتوث أو وحدة استقبال Logi Bolt.

وتتوافق منتجات لوجيتك الجديدة مع أنظمة التشغيل مايكروسوفت ويندوز و”ماك أو إس” ولينوكس و”كروم أو إس” و”آيباد أو إس” وجوجل أندرويد.

وأعلنت شركة لوجيتك عن طرح لوحة المفاتيح POP Keys بسعر 100 يورو والفأرة POP Maus بسعر 40 يورو ولوحة لوجيتك Desk Mat بسعر 20 يورو.

مقرها في سويسرا

لوجيتك هي شركة أمريكية سويسرية مصنعة لملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، ومقرها في لوزان، سويسرا و نيوارك بولاية كاليفورنيا. تمتلك الشركة مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين، وهي واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم لأجهزة الإدخال والواجهة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من المنتجات الرقمية.

تقوم الشركة بتطوير وتسويق الأجهزة الطرفية الشخصية للتنقل عبر الكمبيوتر والتواصل عبر الفيديو والتعاون والموسيقى والمنازل الذكية. يتضمن ذلك منتجات مثل لوحات المفاتيح والماوس وملحقات الأجهزة اللوحية وكاميرات الويب ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth وأجهزة التحكم عن بُعد والمزيد اسمها مشتق من logiciel، وهي كلمة فرنسية للبرمجيات.

وتأسست شركة لوجيتيك في أبلز، فود، سويسرا، في عام 1981 من قبل خريجي ستانفورد دانييل بوريل وبييرلويجي زاباكوستا، ومهندس أوليفيتي السابق جياكومو ماريني.